تعليق المستشار محمد عطية على إقتراب عمر كمال عبد الواحد من النادى الاهلى

حرص المستشار محمد عطية عضو اللجنة السابقة التى كانت تدير نادى الزمالك، التعليق على الاخبار التى تخص عمر كمال عبد الواحد وانتقاله للنادى الاهلى.

أخبار كثيرة فى الساعات الأخيرة تتحدث عن أن عمر كمال عبد الواحد قريب من الانتقال الى النادى الاهلى، فى ظل مفاوضات كانت تتم معه من جانب القطبين الاهلى والزمالك،

لـ يعلق المستشار محمد عطية على هذا الامر حيث كتب..

سبق وقلت رأئى فى فكرة التعاقد مع عمر كمال (وكالعادة معجبتش الناس) كونه لاعب كويس لكن مش اللاعب اللى تموت عليه .. فكرة إن البعض روج للتعاقد معاه أمر لا يمكن أن يُحسب على المجلس ولكن يُحسب على من روج وسعد بتمصدره ..

مفيش لاعب حرفياً هطالب المجلس – حالياً – بالتعاقد معاه .. المفروض ده مش شغلنا .. المجلس مُطالب بمدير فنى أجنبى ومتأخر جداً جداً فى الملف ده .. ومُطالب بفك القيد .. وما قد يستطيع جلبه من تدعيم ..

المطلبان الأول والتانى التزام لا فكاك منهما ولا أعذار فيهما .. ونقطة فارقة فى قناعتى تجاههم (التى ما زالت قوية وثابتة) .. وأخيراً أتمنى من المُتمصدرين الجدد ومن يمدهم بالأخبار التوقف عن هذا العبث