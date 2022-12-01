تعليق المستشار تركي آل الشيخ بعد خروج المنتخب السعودي من مونديال كأس العالم 2022 

قام المستشار تركي آل الشيخ بتوجيه رسالة إلى المنتخب السعودي من خلال حسابه الرسمي على تويتر، وذلك بعد توديعة مونديال قطر بالأمس الأربعاء 30 نوفمبر 2022.

وغرد تركي آل الشيخ قائلًا : ” الحمد لله على كل حال وما قصرو، والقادم أجمل إن شاء الله بدعم سيدي ”

وكان المنتخب قد ودع مونديال كأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات، وذلك بعد أن تلقى الهزيمة الثانية له بالأمس أمام المنتخب المكسيكي بهدفين لهدف في إطار منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة.

وتأهل عن المجموعة الثالثة، المنتخب الأرجنتيني ” في الصدارة برصيد 6 نقاط “، فيما حل ثانيًا المنتخب البولندي” برصيد 4 نقاط “، فيما ودع المنتخب المكسيكي البطولة بعد أن حل ثالثًا بنفس رصيد المنتخب البولندي، ولكن يتفوق ليفاندوفسكي ورفاقه بفارق الأهداف.