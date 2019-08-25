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تعرف علي موعد مباراة يوفنتوس في أولي مباريات الدوري الإيطالي

كتب يزن فضل كرازفي آخر تحديث
تعرف علي موعد مباراة يوفنتوس في أولي مباريات الدوري الإيطالي
مباراة يوفينتوس اليوم

يبدأ اليوم السبت 24 / 8 / 2019 بداية الدوري الايطالي للموسم الجديد 2019/2020، و ستكون أولي المباريات بين بارما و يوفنتوس الحاصل على اللعب الموسم الماضي، و يأمل فريق يوفنتوس في المحافظة على اللقب من بداية الدوري بقيادة نجمة كريستيانو رونالدو، و المدرب الجديد ساري، القادم من فريق تشيلسي الإنجليزي بعد انا اخفق فيه، و يريد خوض تحدي و تجربة جديد مع اليوفي، لقيادة الفريق للفوز باللقب المفقود مند سنوات وهو دوري أبطال اوروبا، الذي سيطر عليه في الأوآن الأخير فريق ريال مدريد الأسبامبراة ني، و قام اليوفي بعدت تغيرات في سوق الانتقالات الصيفية لهذا الموسم، و سنذكر لكم تفاصيل المباراة وتوقيتها.

بطاقة المباراة

المباراةالبطولة الجولةالقناة الناقلةالملعب المعلق
بارما ضد يوفنتوس الدوري الايطاليالجولة 1بي ان سبورت 4 اينيو تارديني( بارما )خليل البلوشي


موعد المباراة

ستلعب المباراة اليوم الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية و فلسطين و الأردن، والساعة  6:00 مساءاً بتوقيت مصر و السودان وليبيا، وبتوقيت الأمارات الساعة 8:00 ، و الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر و المغرب وتونس. 

الأبرز في مباراة اليوم

سيستضيف فريق بارما على ملعبه فريق  يوفنتوس ، في أطار الدوري الإيطالي، و الأبر بهذه المباراة  هو المدرب ساري الذي تعرض لوعكة صحية في الإسبوع الماضي و هي الإلتهاب الرئوي، بسبب كثرة  التدخين، وقام النادي الايطالي بإصدار بيان رسمي، وأصدر فيه أنه لن يتمكن من الإشراف على أول مباراتان من الدوري، و الحدث الأخر هو عودت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ان تعرض لاصابة قصيرة، وكان حاضر  في أخر تدريبات الفريق وهو مستعد لبداية الموسم الجديد .

 

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عن الكاتب

يزن فضل كراز

إسمي يزن من فلسطين عايش في غزة عمري 20 سنة.. طالب جامعي في كلية تكنولوجيا المعلومات تخصص هندسة برمجيات بحب قراءة الروايات وكتابة المقالات وعاشق لكرة القدم

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