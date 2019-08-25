تعرف علي موعد مباراة يوفنتوس في أولي مباريات الدوري الإيطالي

يبدأ اليوم السبت 24 / 8 / 2019 بداية الدوري الايطالي للموسم الجديد 2019/2020، و ستكون أولي المباريات بين بارما و يوفنتوس الحاصل على اللعب الموسم الماضي، و يأمل فريق يوفنتوس في المحافظة على اللقب من بداية الدوري بقيادة نجمة كريستيانو رونالدو، و المدرب الجديد ساري، القادم من فريق تشيلسي الإنجليزي بعد انا اخفق فيه، و يريد خوض تحدي و تجربة جديد مع اليوفي، لقيادة الفريق للفوز باللقب المفقود مند سنوات وهو دوري أبطال اوروبا، الذي سيطر عليه في الأوآن الأخير فريق ريال مدريد الأسبامبراة ني، و قام اليوفي بعدت تغيرات في سوق الانتقالات الصيفية لهذا الموسم، و سنذكر لكم تفاصيل المباراة وتوقيتها.

بطاقة المباراة

المباراة البطولة الجولة القناة الناقلة الملعب المعلق بارما ضد يوفنتوس الدوري الايطالي الجولة 1 بي ان سبورت 4 اينيو تارديني( بارما ) خليل البلوشي



موعد المباراة

ستلعب المباراة اليوم الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية و فلسطين و الأردن، والساعة 6:00 مساءاً بتوقيت مصر و السودان وليبيا، وبتوقيت الأمارات الساعة 8:00 ، و الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر و المغرب وتونس.

الأبرز في مباراة اليوم



سيستضيف فريق بارما على ملعبه فريق يوفنتوس ، في أطار الدوري الإيطالي، و الأبر بهذه المباراة هو المدرب ساري الذي تعرض لوعكة صحية في الإسبوع الماضي و هي الإلتهاب الرئوي، بسبب كثرة التدخين، وقام النادي الايطالي بإصدار بيان رسمي، وأصدر فيه أنه لن يتمكن من الإشراف على أول مباراتان من الدوري، و الحدث الأخر هو عودت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ان تعرض لاصابة قصيرة، وكان حاضر في أخر تدريبات الفريق وهو مستعد لبداية الموسم الجديد .

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