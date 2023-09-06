تعرف على نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023، وجدول مباريات البطولة

أجريت خلال الساعات القليلة الماضية قرعة كأس العالم للأندية 2023 والتي سوف تقام في المملكة العربية السعودية، وتضم هذه البطولة 7 أندية من مختلف قارات العالم، ومن ضمنهم نادي اتحاد جدة السعودي بصفته النادي المستضيف وصاحب الأرض، وكذلك النادي الأهلي المصري بطل أفريقيا.

المصدر _ ياندكس

الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 هي:-

اتحاد جدة السعودي.

الأهلي المصري.

ليون المكسيكي.

أوكلاند سيتي.

مانشستر سيتي.

أوراوا الياباني.

بطل أمريكا الجنوبية والذي سوف يتم تحديده في شهر 11 المقبل.

وكانت نتيجة القرعة على النحو التالي:-

اتحاد جدة السعودي يواجه نادي أوكلاند سيتي، وذلك في المباراة الافتتاحية التي سوف تقام يوم 12 ديسمبر المقبل.

أما الدور ربع النهائي سيواجه النادي الأهلي المصري الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي ونادي أوكلاند سيتي، وكذلك نادى ليون المكسيكي يواجه أوراوا الياباني في دور ربع النهائي.

وفي دور نصف النهائي سيواجه بطل أمريكا الجنوبية الفائز من مباراة الأهلي المصري مع الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، وكذلك يواجه مانشستر سيتي الفائز من مباراة ليون المكسيكي وأوراوا الياباني في دور نصف النهائي.