أصبح المدير الفني السابق للزمالك البرتغالي جيسفالدو فيريرا من اقوى المرشحين لخلافة الارجواني مارتن لاسارتي لتدريب النادي الأهلي حيث أن هناك العديد من المصادر التي أكدت على تقديم النادي الأهلي لعرض مغري للمدير الفني السابق لنادي الزمالك.

ولكن من ناحية اخرى أكدت العديد من التقارير رفض المدير الفني البرتغالي فيرير قبول عرض النادي الأهلي وذلك لأنه مرتبط بشكل كبير بجماهير نادي الزمالك ولا يرغب في خسارة العلاقة الطيبة مع الجماهير بعدما تمكن من تحقيق بطولتي الدوري والكأس وذلك في عام 2015 وتقديم أداء مميز لنادي الزمالك في ذلك الوقت.

وكان نادي الزمالك أيضا قد دخل أيضا خلال الفترة السابقة في مفاوضات مع فيريرا ولكن الظروف الصحية لفيريرا جعلته يعتذر عن العودة مرة أخرى لتدريب فريقه القديم.

موقف المدير الفني السابق للزمالك بعد إقالة لاسارتي

ويعد المدير الفني السلبق الزمالك فيريرا واحد من عدد من الأسماء الذين تردد ذكرهم على الساحة الرياضية داخل مصر بعد إقالة المدير الفني مارتن لاسارتي الذي لم يتمكن من أن يحوز على ثقة جماهير النادي الأهلي.

خاصة بعد الهزيمة الثالثة له من بيراميدز التي أثارت غضب الجمهور وزادت من حدة الانتقادات لمجلس إدارة الأهلي خاصة أن لاسارتي يعد هو المدير الفني الثالث للأهلي خلال فترة رئاسة محمود الخطيب والتي لم تتعدى العامان بعد حسام البدري وباترس كارتيوون.