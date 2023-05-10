تعرف على موعد مباريات ذهاب وإياب نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023

تبدأ فعاليات مباريات نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي غدا يوم الخميس بتاريخ 11/5/2023، والتي ستشهد مباريات نارية بين كبار فرق أوروبا.

تبدأ فعاليات مباريات الذهاب لدور نصف النهائي بمباراة قوية حينما يستضيف فريق السيدة العجوز يوفنتوس الإيطالي فريق اشبيلية الاسباني ، في تمام الساعة 10 مساء يوم الخميس بتوقيت القاهرة.

فريق ، في تمام الساعة 10 مساء يوم بتوقيت القاهرة. وفي الجهة الأخرى مواجهة نارية بين فريق روما الإيطالي وفريق بايرن ليفركوزن الألماني على أرضية الفريق الإيطالي، يوم الخميس في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

علي أن تبدأ مباريات الإياب لنفس الدور يوم الخميس الموافق تاريخ 18/5/2023 في تمام الساعة 10 مساء.