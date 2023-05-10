تعرف على موعد مباريات ذهاب وإياب نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023
تبدأ فعاليات مباريات نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي غدا يوم الخميس بتاريخ 11/5/2023، والتي ستشهد مباريات نارية بين كبار فرق أوروبا.
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- تبدأ فعاليات مباريات الذهاب لدور نصف النهائي بمباراة قوية حينما يستضيف فريق السيدة العجوز يوفنتوس الإيطالي فريق اشبيلية الاسباني، في تمام الساعة 10 مساء يوم الخميس بتوقيت القاهرة.
- وفي الجهة الأخرى مواجهة نارية بين فريق روما الإيطالي وفريق بايرن ليفركوزن الألماني على أرضية الفريق الإيطالي، يوم الخميس في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.
علي أن تبدأ مباريات الإياب لنفس الدور يوم الخميس الموافق تاريخ 18/5/2023 في تمام الساعة 10 مساء.
- وقد تأهل فريق السيدة العجوز يوفنتوس الإيطالي على حساب فريق سبور تينج لشبونة البرتغالي بمجموع 2/1 في كلا المباراتين في مواجهة الدور ربع النهائي.
- وتأهل فريق اشبيلية الاسباني على حساب فريق مانشستر يونايتد الانجليزي بمجموع اهداف 5/2 في دور ربع النهائي.
- وفاز فريق روما الايطالي علي فريق فينورد الهولندي بمجموع أهداف 4/2 التي تأهل بها الفريق الإيطالي لدور نصف النهائي.
- وصعد فريق بايرن ليفركوزن الألماني لدور نصف النهائي بعد فوزه علي فريق رويال يونيون البلجيكي بنتيجة 5/2 بمجموع المباراتان التي حسمت التأهل لصالحه للدور القادم.