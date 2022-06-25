تعرف على موعد مباريات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز

بعد مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ينتظر الجمهور الكروي المصري الجولة 23، لبدء المنافسة بين الفرق من جديد، والاستمتاع بمجريات المباريات المختلفة في الدوري المصري الممتاز، بعد الجولة القوية السابقة، التي أخذت في طياتها مباراة القمة بين القلعة البيضاء نادي الزمالك والمارد الأحمر النادي الأهلي قطبي الكرة المصرية ,أفضل الفرق الإفريقية الموجودة حالياً.

موعد مباريات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز

تفتح الجولة ال23 غداً الأحد، في استعداد كبير من الفرق بعد المنافسة القوية للجولة ال22، وتبدأ الجولة والزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز ب48 نقطة والأهلي في المركز الثالث ب 44 نقطة، بينما يفصل بينهم نادي بيراميدز في المركز الثاني ب46 نقطة.

مباراة غداً الأحد

وتبدأ الجولة بمباراة وحيدة غداً الأحد تجمع بين مصر المقاصة والمصري البورسعيدة في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب استاد برج العرب.

مباريات يوم الاثنين

تقام المباراة الأولى يوم الاثنين في تمام السابعة مساءً وتجمع بين فريق نادي الجونة وفريق نادي إيسترن كومباني على ملعب استاد خالد بشارة.

والمباراة الثانية في نفس المعاد وتقام بين فريق نادي فاركو وفريق نادي الاتحاد السكندري على ملعب استاد الإسكندرية.

بينما تقام المباراة الثالثة والأخيرة ليوم الاثنين في تمام التاسعة والنصف وتجمع بين فيوتشر وطلائع الجيش على ملعب استاد الأهلي والسلام.

مباريات يوم الثلاثاء

تقام المباراة الأولى يوم الثلاثاء القادم في الجولة 23 بين غزل المحلة والإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب استاد غزل المحلة.

وتكون المباراة الثانية في نفس التوقيت في السابعة مساءً بين نادي المقاولون العرب والبنك الأهلي على ملعب استاد المقاولون العرب.

وتكون المباراة الثالثة بين القلعة البيضاء الزمالك ونادي سيراميكا في تمام التاسعة ونصف على ملعب استاد القاهرة الدولي.

مباريات يوم الأربعاء

تقام يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدروي المصري الممتاز مباريتان فقط.

تجمع المباراة الأولى نادي بيراميدز في مواجهة نادي إنبي في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي.

والمباراة الثانية تجمع نادي الأهلي مع سموحة في تمام التاسعة والنصف على ملعب استاد الإسكندرية.