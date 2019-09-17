تعرف على موعد مباراة كلاسيكو الكرة السعودية الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري ابطال اسيا

نستعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية العديد من التفاصيل المتعلقة في مباراة كلاسيكو الكرة السعودية والذي يجمع بين الهلال والاتحاد في ربع نهائي بطولة دوري ابطال اسيا، وتعتبر هذه المباراة من أبرز المباريات التي تلعب في هذا اليوم، حيث تجمع بين أقوى الفرق السعودية، ويضم الفريقان العديد من النجوم المحلية والعالمية والعربية، ويسعى الفريقان إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول إلى نصف نهائي البطولة العالمية، ويأمل جمهور نادي الإتحاد بالفوز في هذه المباراة من أجل مصالحة الجماهير السعودية العربية.







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بطاقة مباراة الهلال والإتحاد المباراة القناة الناقلة موعد المباراة ملعب المباراة الهلال ضد الإتحاد

دوري ابطال اسيا قناة الكأس الرياضية

قناة بي ان سبورت 8:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية .

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . استاد جامعة الملك سعود







تشكيلة نادي الهلال ضد الإتحاد في المباراة المرتقبة حراسة المرمى: عبدالله المعيوف خط الدفاع: ياسر الشهراني – جانج هيون سو – علي البليهي – محمد البريك خط الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – كاريلو – نواف العابد خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو – بافيتيمبي جوميز تشكيلة نادي الاتحاد ضد نادي الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: حمدان الشمراني – عبد المحسن فلاته – زياد المولد – سعود عبدالحميد

خط الوسط : عبدالإله المالكي – إيميليانو فيشيو – خالد السميري – كارلوس فيلانويفا

خط الهجوم: رومارينيو – لويس خيمنيز