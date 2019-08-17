تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في بطولة الدوري الإسباني

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني، حيث يدخل الفريق الملكي وعينه على الفوز ولا بديل غير الفوز، من أجل حصد الثلاث نقاط في بداية إنطلاق الدوري الإسباني، ويسعى الفريق الملكي إلى تحسين الصورة السابقة خلال المباريات الودية التي خسرها الملكي جميعها، بقيادة زين الدين زيدان، ويأمل الجمهور الملكي أن يعود فريق ريال مدريد إلى مستواه المعهود عليه وأن يتوج في بطولة الدوري الإسباني بعد غياب، يذكر أن برشلونة قد أحرز بطولة الدوري الإسباني في الموسم الماضي، ويأمل المشجعين أن يعود الملكي إلى سكة الإنتصارات، رغم تخوف العديد من المناصرين، وذلك بسبب الأداء الباهت في المباريات الودية.

بطاقة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد × سيلتا فيغو 6:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية

5:00 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية

6:00 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين بي ان سبورت 3

المعلق خليل البلوشي بالايدوس

تعرف على التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وسيلتا فيغو

من المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تشكيلة قوية من أجل الفوز في هذه المباراة، للعمل على صدارة الترتيب العام في بداية إنطلاق الدوري:-

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: راموس ، فاران ، ميليتاو، مارسيلو

خط الوسط: أودريوزولا ، كروس ، كاسيميرو

خط الهجوم: بنزيما ، فينيسيوس جونيور ، فاسكيز