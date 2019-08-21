تعرف على موعد مباراة النصر وضمك في بطولة الدوري السعودي

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم السعودية عن موعد مباراة النصر وضمك في بطولة الدوري السعودي، حيث تنطلق عجلة الدوري السعودي يوم غداً الخميس الموافق 22-08-2019، حيث سيلاقي نادي النصر السعودي نادي ضمك في الجولة الإفتتاحية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى نادي النصر إلى الفوز في أولى مبارياته في بطولة الدوري السعودي من أجل الحفاظ على لقب الدوري، ويعتبر نادي النصر من أبرز الأندية السعودية المنافسة على بطولة الدوري السعودي، حيث يتنافس كلاً من النصر والهلال والأهلى والأتحاد على بطولة الدوري السعودي كل عام، ويعتبر نادي الهلال هو أكثر الأندية السعودية تتويجاً بلقب الدوري السعودي.

بطاقة مباراة النصر وضمك في الجولة الإفتتاحية من بطولة الدوري السعودي

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة النصر × ضمك 7:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية

6:00 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية

7:00 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين السعودية الرياضية 1 استاد الملك فهد الدولي (أرضية الهلال)

تشكيلة نادي النصر المتوقعة أمام نادي ضمك

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي بالطريقة المعتادة عليها من قبل الفريق النصراوي خلال الموسم الماضي، وسوف يدخل المدير الفني للنصر السعودي بهذه التشكيلة :-

حارس المرمي : براد جونز

خط الدفاع : عبد الرحمن العبيد – عمر هوساوي – مايكون بيريرا – سلطان الغنام

خط الوسط : عبد الله الخيبري – عبد الرحمن الدوسري

خط الوسط المهاجم : أحمد موسى – جوليانو فيكتور – نور الدين امرابط

خط الهجوم :عبد الرزاق حمد الله