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تعرف على موعد مباراة النصر والسد في بطولة دوري آبطال آسيا

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تعرف على موعد مباراة النصر والسد في بطولة دوري آبطال آسيا
موعد مباراة النصر والفتح السبت 7-4-2018 في الدوري السعودي للمحترفين

سوف تلعب مواجهة نارية في مساء اليوم في بطولة دوري آبطال آسيا، وسوف تجمع المباراة النصر السعودي والسد القطري في بطولة دوري آبطال آسيا، ويحرص الفريقان على الفوز في هذه المباراة من اجل الوصول بعيداً في بطولة دوري آبطال آسيا، والوصول إلى الدور النهائي من دوري آبطال آسيا، هذا وسوف تلعب المباراة على أرضية الملعب فهد الدولي، ويسعى الفريقان إلى حصد بطاقة التأهل إلى النصف النهائي، ويسعى المدير الفني للسد القطري تشافي هيرنانديز إلى إنطلاقته القوية مع الفريق القطري بالتتويج في هذا اللقب بعد النتائج المميزة للفريق تحت قيادة المدرب الإسباني الشاب.

بطاقة مباراة النصر السعودي والسد القطري في بطولة دوري آبطال آسيا

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراةملعب المباراة
النصر السعودي × السد القطريقناة بي ان سبورت
قناة الكأس		8:45 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية
7:45 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر  العربية
8:45 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين		ملعب فهد الدولي

مباراة النصر والسد

سوف يتم تغطية أحداث المباراة من خلال قناة بي ان سبورت الرياضية وقناة الكأس ويتوتيوب الأتحاد الأسيوي، وسوف تدار المباراة من خلال الحكم فالنتين كوفالينكو وسوف يساعده مواطنية أندريه سابنكو ” مساعد أول ” وتيمو جونويل ” مساعد ثاني ” وتعيين الأوزبكي سوازيتندوف رسلان حكماً رابعاً، ونتمني لكم متابعينا الكرام مباراة أكثر من رائع تجمع بين أوقوى الفرق في الوطن العربي وفي آسيا.

 

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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