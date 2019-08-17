تعرف على موعد مباراة القمة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

نتابع معكم عشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم، ونرصد لكم موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تعتبر من أبرز وأهم المباريات في الدوري الإنجليزي قمة الدوري الأنجليزي لهذا اليوم، والتي سوف تنقل من خلال قناة بي ان سبورت الرياضية، ويأمل عشاق الفريقان في الفوز في هذه المباراة من أجل المنافسة على بطولة الدوري الأنجليزي، حيث يعتبر مانشستر حامل لقب الدوري الأنجليزي هو المنافس الأقوى على لقب الدوري الأنجليزي، فيما يسعى توتنهام إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري الأنجليزي وأن يضمن التواجد ضمن التوب فور في الترتيب العام من الدوري الأنجليزي، ويعتبر الدوري الإنجليزي من أقوي الدوريات الأوروبية .

بطاقة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

المباراة القنوات الناقلة موعد المباراة الملعب مانشستر سيتي × توتنهام قناة بي ان سبورت 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . الاتحاد

التشكيلة المتوقعة لنادي مانشستر سيتي أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع:أوتاميندي – جون ستونز – كايل ووكر – زينتشينكو.

الوسط: رودريجو هيرنانديز – ديفيد سيلفا – كيفين دي بروين.

الهجوم: برناردو سيلفا – ستيرلينج – أجويرو.

التشكيلة المتوقعة لنادي توتنهام أمام مانشستر ستيي

حراسة المرمى : هوجو لوريس.

الدفاع : داني روز – يان فيرتونخن –آلديرفايريلد – كايل ووكر.

الوسط : موسى سيسوكو – هاري وينكس – ديلي الي – كريستيان اريكسن.

الهجوم : سون هيونج مين – هاري كين.