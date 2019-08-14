تعرف على موعد مباراة العراق والبحرين في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العربية والآسيوية عن موعد وتوقيت مباراة العراق والبحرين في نهائي بطولة إتحاد غرب آسيا، حيث تعتبر هذه المباراة من أهم المباريات لهذا اليوم، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بنهائي بطولة إتحاد غرب آسيا، ويأمل كلا المنتخبان بالفوز في هذه المباراة من اجل التتويج والحصول على اللقب، ويأمل صاحب الأرض والجمهور المنتخب العراقي بتحقيق الفوز في هذه المباراة وإسعاد الجماهير في هذه المباراة، هذا وسوف تقام المباراة على أرضية ملعب كربلاء في العراق، وسوف تنقل من خلال العديد من القنوات الرياضية المفتوحة.

بطاقة مباراة العراق والبحرين في نهائي بطولة إتحاد غرب آسيا

المباراة القنوات الناقلة موعد المباراة الملعب العراق × البحرين

المناسبة : نهائي بطولة إتحاد غرب آسيا قناة الكويت الرياضية

قناة العراقية الرياضية

قناة الآردن الرياضية 8:30 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية

7:30 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية

8:30 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين ملعب كربلاء

العراق والبحرين

حجز المنتخب العراقي مقعداً في نهائي غرب آسيا بعد التربع على صدار المجموعة الأولي والتي كانت تضم كلاً من سوريا وفلسطين ولبنان واليمن، حيث إحتلت العراق رصيد 10 نقاط، فيما حجز المنتخب البحريني مقعده في النهائي بعد خطف صدارة المجموعة الثانية من أمام المنتخب السعودي والكويتي والأردني برصيد 7 نقاط، يذكر ان المنتخب الإيراني هو الأكثر تتويجاً في هذه البطولة برصيد 4 مرات.