تعرف على موعد مباراة السعودية ومالي في مباراة ودية

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم السعودية عن موعد مباراة السعودية ومالي في مباراة ودية والتي سوف تلعب غداً يوم الخميس 05/09/2019، حيث ستلعب هذه المباراة في السعودية على أرضية إستاد الملك فهد الدولي، وسوف تنقل هذه المباراة من خلال قناة السعودية الرياضية من أجل الإستمتاع بتغطية حصرية لكافة الأحداث الرياضية الحاصلة في دولة المملكة، حيث ستقوم القناة بعمل تغطية مباشرة من خلال إستديو تحليلي قبل وبعد المباراة من أجل الوقوف على كافة تفاصيل المباراة المرتقبة.







السعودية ومالي

يسعى المنتخب السعودي من خلال هذه المباراة الوقوف على التشكيلة المثالية التي سوف يخوض فيها الأخضر السعودي مبارياته الرسمية والدولية بقيادة مدربه الجديد هار “مدرب المنتخب المغربي السابق ” ويامل المدير الفني للمنتخب الأخضر أن يقف على التشكيلة المثالية التي سوف يخوض بها المحافل الدولية.







بطاقة مباراة السعودية ومالي







المباراة القناة الناقلة موعد المباراة ملعب المباراة السعودية vs مالي السعودية الرياضية 1 8:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية

8:00 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين استاد الملك فهد الدولي

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة السعودية ومالي







يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لكافة الأحداث الرياضية في دولة المملكة، وسوف تعمل القناة على تغطية كافة تفاصيل المباراة المرتبقة بين السعودية ومالي، حيث يمكنك من خلال الجدول التالي ضبط تردد القناة من أجل متابعة السعودية ومالي :-

القمر الصناعي تردد القناة القطبية معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 12284 عمودي 27500 6/5 نايل سات 12149 عمودي 30000 ¾ عرب سات 12523 عمودي 30000 6/5 عرب سات 10810 عمودي 30000 6/5 بدر 7 11230 أفقي 27500 6/5 بدر 6 11976 رأسي 300000 6/5