تشكيل منتخب السعودية لمواجهة قطر في كأس آسيا 2019
تشكيل منتخب السعودية لمواجهة قطر في كأس آسيا 2019
أخبار الرياضة

تعرف على موعد مباراة السعودية ومالي في مباراة ودية

بواسطة حسين كراز 0

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم السعودية عن موعد مباراة السعودية ومالي في مباراة ودية والتي سوف تلعب غداً يوم الخميس 05/09/2019، حيث ستلعب هذه المباراة في السعودية على أرضية إستاد الملك فهد الدولي، وسوف تنقل هذه المباراة من خلال قناة السعودية الرياضية من أجل الإستمتاع بتغطية حصرية لكافة الأحداث الرياضية الحاصلة في دولة المملكة، حيث ستقوم القناة بعمل تغطية مباشرة من خلال إستديو تحليلي قبل وبعد المباراة من أجل الوقوف على كافة تفاصيل المباراة المرتقبة.



السعودية ومالي

يسعى المنتخب السعودي من خلال هذه المباراة الوقوف على التشكيلة المثالية التي سوف يخوض فيها الأخضر السعودي مبارياته الرسمية والدولية بقيادة مدربه الجديد هار “مدرب المنتخب المغربي السابق ” ويامل المدير الفني للمنتخب الأخضر أن يقف على التشكيلة المثالية التي سوف يخوض بها المحافل الدولية.



التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي
موعد مباراة السعودية وبوليفيا

بطاقة مباراة السعودية ومالي



المباراةالقناة الناقلةموعد المباراةملعب المباراة
السعودية vs ماليالسعودية الرياضية 18:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .
7:00 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية
8:00 مساءاً بتوقيت  دولة فلسطين		استاد الملك فهد الدولي

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة السعودية ومالي



يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لكافة الأحداث الرياضية في دولة المملكة، وسوف تعمل القناة على تغطية كافة تفاصيل المباراة المرتبقة بين السعودية ومالي، حيث يمكنك من خلال الجدول التالي ضبط تردد القناة من أجل متابعة السعودية ومالي :-

القمر الصناعيتردد القناةالقطبيةمعدل الترميزمعامل التصحيح
نايل سات12284 عمودي  27500     6/5
نايل سات12149عمودي30000         ¾
عرب سات  12523عمودي 30000        6/5
عرب سات10810عمودي     30000 6/5
بدر 7  11230أفقي  27500  6/5
بدر 611976 رأسي 300000 6/5

 

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حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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