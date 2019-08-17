تعرف على موعد مباراة السد القطري والدحيل في كأس السوبر القطري

نرصد لكم متابعينا الكرام عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط، وعشاق الكرة الخليجة وعشاق بطولة كأس السوبر القطري موعد مباراة القمة في قطر والتي تجمع بين السد القطري والدحيل، حيث تعتبر من أبرز المباريات في قطر، حيث تعتبر المباراة من أهم وابرز المباريات التي ستلعب في هذا اليوم، حيث سوف يتحدد على إثرها الفائز ببطولة كأس السوبر القطري، حيث يسعى كلا الفريقان إلى الفوز في هذه المباراة من أجل التتويج في البطولة القطرية، ويضم السد العديد من النجوم المحترفين في صفوفه ويعول على نجومه المحترفين، أما على الجانب الأخر فيأمل الدحيل من تحقيق الفوز والظفر بتلك البطولة .

بطاقة مباراة السد القطري والدحيل في بطولة كأس السوبر القطري

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة الملعب السد القطري × الدحيل القطري 7:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية

7:00 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين . قناة بي ان سبورت ” يوسف سيف ”

قناة الكأس ” مشعل الشمري “ استاد جاسم بن حمد بنادي السد .

السد القطري والدحيل

إستطاع نادي الدحيل الفوز ببطولة كأس امير قطر في الموسم الماضي بعد أن تغلب على السد في المبارة النهائية برباعية مقابل هدف وحيد، أما الزعيم ” السد القطري ” فقد فاز في الدوري القطري بعد غياب لمدة ستة سنوات عن التتويج، ويعتبر السد القطري هو الأكثر تتويجاً بهذه البطولة برصيد 14 لقب.