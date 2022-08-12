تعرف على موعد مباراة الزمالك وفاركو بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

نستعرض عليكم موعد مباراة الزمالك وفاركو بالدوري المصري العام، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون على ستاد حرس الحدود، بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها الفارس الأبيض وتمركزه في المرتبة الأولى برصيد 72 نقطة؛ حيث حقق الفوز في 23 مباراة والتعادل في ثلاث مباريات، بينما تلقى الهزيمة في 4 مباريات فقط.

أما عن فريق فاركو فيقع في المركز الثامن برصيد 40 نقطة، وكان قد خاض ثلاثون مباراة حقق الفوز في 9 مباريات منها وتعادل في ثلاثة عشر لقاء، بينما تلقى الهزيمة في ثمان مباريات أخري.

وكان الفريق الأبيض قد حقق فوزا ثمينا على نظيره نادي مصر المقاصة في الجولة الثلاثين في التاسع من شهر أغسطس الجاري؛ حيث انتهت المباراة بين الفريقين بفوز الفارس الأبيض بخماسية نظيفة دون مقابل لنظيره في المباراة التي استضافها ستاد القاهرة الدولي.

كما حقق الفارس الأبيض الفوز برباعية مقابل هدف وحيد على نظيره فريق الجونة بالجولة التاسعة والعشرين بالدوري، وفاز بثلاثية نظيفة على فريق بيراميدز في الأسبوع الثامن والعشرين بالبطولة على ستاد القاهرة.

كما حقق فريق فاركو الفوز بهدف نظيف على نظيره فريق البنك الأهلي في اللقاء الذي أقيم على ستاد بتروسبورت في التاسع من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الثلاثين بالدوري المصري الممتاز، وتعادل مع الإسماعيلي سلبيا في لقاء الجولة التاسعة والعشرين وبدون أهداف مع النادي الأهلي في الجولة الثامنة والعشرين، التي أقيمت على ملعب الإنتاج الحربي؛ حيث انتهت المباراتين دون أهداف لأي منهما.

موعد مباراة الزمالك وفاركو بالدوري المصري والقنوات الناقلة

ومن المفترض أن يستضيف ملعب حرس الحدود اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري، على أن تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساءا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت المملكة السعودية.

وتقوم قنوات أون سبورت بإذاعة اللقاء بين الزمالك وفاركو وجميع مباريات الدوري المصري الممتاز في المواعيد المحددة لها، وتقدم استوديوهات تحليلية للمباريات مع باقة من أفضل محللي المباريات والأحداث التاريخية، وتحليل مفصل لأحداث المباراة بين الشوطين وبعد انتهاء اللقاء.