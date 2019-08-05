تعرف على موعد مباراة الدحيل والسد القطري في بطولة دوري آبطال آسيا

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية موعد مباراة الدحل والسد القطري في مباراة الذهاب من الدور السادس عشر من بطولة دوري أبطال أسيا، حيث يسعى كل من الفريقان إلى الفوز في هذه المباراة من أجل العبور إلى الدور القادم، وقبلها من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، والإنتظار إلى مباراة الإياب، وسوف تنقل المباراة من خلال قناة بي ان سبورت الرياضية، ويأمل عشاق فريق الدحيل إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل وضع قدم في الدور القادم، اما على الجانب الأخر فيأمل السد القطري ان يتجاوز الدحيل وأن يصعد إلى الدور القادم، وسوف نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة الدحيل والسد القطري .

بطاقة مباراة الدحيل والسد في دورى آبطال آسيا

المباراة التوقيت القناة الناقلة ملعب المباراة الدحيل × السد 7:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية .

7:00 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين . قناة بي ان سبورت الرياضية استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل .

السد والدحيل

يذكر ان نادي الزعيم القطري قد تأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دورى أبطال أسيا بعد ان حصل على صدارة المجموعة برصيد عشرة نقاط من أصل 6 مباريات، أما على الجانب الأخر فقد تأهل نادي الدحيل إلى البطولة،بعد أن جمع 9 نقاط من أصل 6 مباريات وقد حسم وصافة المجموعة الثالثة.

تشيكلة السد القطري المتوقعة امام الدحيل

سعد الدوسري

عبد الكريم حسن -طارق سلمان – بيدرو ميجيل – حامد إسماعيل

وو يانج جونج – بوعلام خوخي

أكرم عفيف – حسن الهيدوس – علي أسد

بغداد بونجاح

تشيكلة الدحيل أمام السد القطري

ليكومت كلود أمين

أحمد ياسر- مهدي بن عطية – بسام هشام

سلطان البريك – لويز مارتن – إدميلسون جونيور – عاصم مادبو

كريم بوضيف – المعز علي – يوسف المساكني