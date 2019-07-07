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تعرف على موعد مباراة الجزائر وغينيا في بطولة كأس امم افريقيا

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تعرف على موعد مباراة الجزائر وغينيا في بطولة كأس امم افريقيا
مباريات الجزائر القادمة في امم إفريقيا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية موعد وتوقيت مباراة الجزائر وغينيا في الدور السادس عشر من بطولة كأس امم افريقيا ، حيث تعتبر من ابرز وأهم المباريات التي سوف تلعب في هذا المساء ، حيث يسعى منتخب محاربو الصحراء إلى الفوز في هذه المباراة من اجل العبور والصعود على حساب نظيره الغيني ، وذلك من اجل إسعاد الجماهير العربية ، بعد خيبة الأمل وخروج المنتخب العربي المغربي والمصري في دور السادس عشر ، وعلى الجانب الأخر يسعى المنتخب الغيني إلى الفوز في هذه المباراة من أجل تحقيق المفاجئة والفوز على أحد المرشحين للفوز في هذا اللقب القاري .

بطاقة مباراة الجزائر وغينيا

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراة
الجزائر × غينياقناة بي ان سبورت ماكس
قناة تايم سبورت		10:00 بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية
9:00 بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية
10:00 بتوقيت فلسطين

 

تشكيلة منتخب الجزائر امام غينيا

إستقر المدير الفني الجزائر جمال بلماضي على إقحام التشكيلة الإساسية في مواجهة غينيا ، وذلك من اجل تجنب المفاجئات التي نالت من كل من المغرب ومصر ، وتقام المباراة على أرضية إستاد الدفاع الجوي ،وذلك ضمن 16 بطولة كأس امم افريقيا، ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني جمال بلماضي بالتشكيلة التالية :-

حراسة المرمى:- رايس مبولحي

خط الدفاع:- رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – يوسف عطال

خط الوسط:- عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – رياض محرز

خط الهجوم:- بغداد بونجاح

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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