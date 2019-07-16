تعرف على موعد مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا 2019 .. والقنوات الناقلة

يبحث الكثير من محبي كرة القدم عن موعد الجزائر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تقام على أرض مصر، ويذكر أن منتخب الجزائر يستعد في الوقت الراهن من أجل خوض المباراة النهائية في البطولة، والتي من المقرر أن تقام يوم الجمعة الموافق 19 من شهر يوليو 2019 على استاد القاهرة، على أن يكون ذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

موعد مباراة الجزائر والسنغال

وكانت قد أوضحت الصحافة الجزائرية، بأن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” كان قد قام بوضح الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز من أجل القيام بإدارة مباراة نهائى كأس أمم أفريقيا في استاد القاهرة.

ومن الجدير بالذكر أن منتخب الجزائر كان قد تأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه، وقد نجح المنتخب الجزائري في الوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم 2019 بعد نجاحها في الفوز على منتخب نيجيريا، بهدفين مقابل هدف، في نصف النهائي، بينما قد تمكنت السنغال من الوصول إلى المباراة النهائية بعد نجاحها في الفوز على منتخب تونس بهدف وحيد.

التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري

رايس مبولحي – رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – مهدي زفان – عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر

يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – رياض محرز – بغداد بونجاح.

ومن المتوقع أن يغيب عن منتخب الجزائر اللاعب يوسف عطال وذلك بسبب إصابته بخلع في الكتف.

التشكيل المتوقع للمنتخب السنغالي

ألفريد جوميس – يوسف سابالي – ساليف ساني – شيخو كوياتي – لاميني جاساما – بادو ندياي – إدريسا جاي- ساديو ماني – هنري سايفيت – إسماعيلا سار – مباي نيانج.

كما يذكر أن من المتوقع أيضًا غياب اللاعب السنغالي خاليدو كوليبالي عن المباراة النهائية بسبب حصوله على إنذارين من قبل.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال

كما تجدر الإشارة إلى كون المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكل من المنتخب الجزائري والسنغالي، سوف يتم بثها من خلال العديد من القنوات المختلفة، والتي يأتي من بينها قناة تايم سبورت التي تبث عن طريق الإرسال الفضائي الأرضي المصري، هذا بالإضافة إلى مجموعة قنوات beIN SPORTS المشفرة.