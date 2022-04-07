“اليوم” تعرف على موعد مباراة التعاون والدحيل والقنوات الناقلة اليوم في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2022

تنطلق اليوم الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ويبحث الكثير في الوقت الحالي عن موعد مباراة التعاون والدحيل والقنوات الناقلة اليوم، حيث يرغب الجميع في مشاهدة المباراة القوية اليوم في انطلاقة دوري الأبطال تلك البطولة الأعرق في تاريخ القارة الأسيوية في موسمها الجديد، وتدخل جميع الأندية هذه البطولة بحماس كبير ورغبة في تحقيق الفوز والوصول إلى الأدوار المتقدمة من أجل حلم تحقيق هذه البطولة والوصول إلى كأس العالم للأندية، ونستعرض معكم خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري موعد مباراة التعاون والدحيل والقنوات الناقلة اليوم في دوري أبطال آسيا 2022.

موعد مباراة التعاون والدحيل

يهتم الملايين من الأشخاص محبي الكرة السعودية والكرة الآسيوية بشكل عام بمعرفة موعد مباراة التعاون والدحيل والقنوات الناقلة حيث يسعون إلى متابعة هذه المباراة لحظة بلحظة حيث من المتوقع أن تكون مباراة قوية جداً في قمة المجموعة الثالثة، ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة اليوم الخميس الموافق 7 أبريل 2022 (السادس من رمضان 1443) في الأوقات التالية:-

الساعة 22:15 بتوقيت مصر – السودان – ليبيا.

الساعة 23:15 بتوقيت السعودية – العراق – قطر – الكويت – فلسطين.

الساعة 21:15 بتوقيت تونس – الجزائر.

الساعة 00:15 بتوقيت الإمارات – عمان.

الساعة 20:15 بتوقيت المغرب.

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القنوات الناقلة مباراة التعاون والدحيل

وبعدما ذكرنا لكم موعد مباراة التعاون والدحيل في جميع الدول العربية والتي تنطلق اليوم فنتعرف الآن على القنوات التي تقوم بنقل أحداث هذه المباراة القوية اليوم، ومن الجدير بالذكر أن قنوات SSC الرياضية السعودية قد قامت بشراء حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال آسيا من الموسم الماضي وستقوم القناة بإذاعة المباراة حصريًا عبر شاشة SSC 1 Sport HD وتكون المباراة بتعليق عبد الله الغامدي.

مباراة التعاون والدحيل اليوم

تقام المباراة اليوم في دوري أبطال آسيا على ملعب ستاد عبد الله بن خليفة ملعب نادي الدحيل القطري، ويحتل نادي لخويا “الدحيل” المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري في الموسم الحالي برصيد 47 نقطة من 22 مباراة لعبها في الموسم حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في 3 مباريات، وعلى الجانب الأخر الضيف نادي التعاون السعوي يحتل المركز الثالث عشر من ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 9 مباريات.

وكانت القرعة قد أوقعت كل من نادي لخويا “الدحيل” والتعاون وباختاكور وسباهان في المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا.

ساعات قليلة وتنطلق أولى مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الجديد 2022 وتشهد الجولة الأولى واحدة من أقوى المباريات بين نادي التعاون السعودي ضد نادي الدحيل القطري في المباراة التي تنطلق اليوم في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر وربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.