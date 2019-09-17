تعرف على موعد مباراة الاهلي والزمالك فى السوبر والقنوات الناقلة

و قد تم الإعلان عن موعد مباراة الاهلى والزمالك القادمة من طرف الاتحاد المصرى وسوف تنطلق المباراة يوم الجمعة القادمة فى تمام الساعة 8 مساء وكا سوف يتم بث المباراة عبر قناة أون سبورت.







موعد وصول بعثة نادى الأهلى القاهرة

ينتظر عشاق الكرة المصرية موعد مباراة الاهلى والزمالك القادمة وهى ضمن بطولة كأس السوبر المصرى وقد يبدأ الأهلى فى التدريب فور رجوعه من غينيا على ملعب التتش استعداد للقاء.







وقد عاد فريق الأهلي للقاهرة فجر يوم الاثنين،وهو قادم من غينيا بعد أن فاز على نادى كانوا سبورت فى ذهاب دورى ابطال افريقيا بهدفين وسجل كل من اللاعب صلاح محسن ووليد سليمان.

ويشارك الأهلي في تلك البطولة بسبب حصوله على الدورى المصرى العام الماضى ويشارك الزمالك بسبب حصوله على كأس مصر لهذا العام

موعد وصول بعثة نادى الزمالك القاهرة







وسوف تعود بعثة نادى الزمالك فى الثانية صباح يوم الاثنين بسبب عدم قدرة البعثة بالعودة بعد المباراة بسبب الاجواء سوف تمر البعثة الى الخطوط المغربية وهذا في إطار العودة إلى القاهرة،فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وبعدها سوف يحصل اللاعبين على فترة راحة سلبية قبل بدء التدريبات يوم الثلاثاء،على ملعب الفارس الأبيض وهذا ضمن استعدادات النادى لمواجهة المارد الأحمر، فى كأس السوبر المصرى وهذا اللقاء الذى سوف يقام يوم الجمعة القادمة على ملعب الجيش ببرج العرب.