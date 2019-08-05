تعرف على موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن اصفهان في بطولة دوري آبطال آسيا

يبحث الكثير من عشاق الرياضية السعودية وكرة القدم الأسيوية عن مباراة الذهاب والتي تجمع الاتحاد وذوب آهن اصفهان الإيراني في دور السادس عشر من بطولة دوري آبطال آسيا، ويدخل الفريقان هذه المباراة وعينهم على الفوز ولا بديل غير الفوز، حيث يدخل نادي الاتحاد المتسلح بعامل الأرض والجمهور وعينه على الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ويأمل جمهور الإتحاد أن يحقق النادي فوزاً مريحاً من أجل مباراة الإياب التي ستقام خلال الأيام القادمة، اما على الجانب الأخر فيسعى نادي ذوب آهن اصفهان الإيراني إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة من أجل ضمان الوصول إلى الدور الثمانية من دوري آبطال آسيا.

موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن اصفهان

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية تفاصيل المباراة المرتقبة بين الاتحاد وذوب آهن اصفهان الإيراني، حيث تلعب المباراة على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، وسيتم نقلها من خلال قناة بي ان سبورت الرياضية، وقناة الكأس وسوف يتم التعليق على المباراة من خلال أحمد البلوشي، وستقام المباراة في تمام الساعة 7:00 بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية، و 6:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية .

نادي الإتحاد السعودي

كشف نادي الإتحاد السعودي من خلال موقع التواصل الإجتماعي تويتر على أنه لما يتم تدواله من خلال مواثع التواصل الإجتماعي تويتر حول مشاركة اللاعبين المواليد في دور الـ 16 من بطولة دوري آبطال آسيا، فقد قامت إدارة نادي الإتحاد برفع الأسماء في قائمة التسجيل الأولية لدور الـ 16 : لانها مباراتان فقط من لأجل الحصول على موافقة بأهلية مشاركة اللاعبين المواليد في الاتحاد الآسيوي