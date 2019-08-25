تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس السوبر المصري

نقدم لكم اليوم موعد مباراة الاهلى والزمالك القادمة وهي المباراة التي ستلعب على كأس السوبر المصرى 2018-2019.بعد أن تحصل الأهلي على بطولة الدورى المصرى وايضا الزمالك بعد أن حصل على بطولة كأس مصر

وقد تأهل المارد الأحمر إلى دور الـ 32 فى بطولة دورى ابطال افريقيا،وبعد الانتصار الكبير الذى حققه على نادى اطلع بره فى مباراة الذهاب التى انتهت بفوز الاهلى با 4 أهداف، ثم لقاء العودة الذى فاز فى المارد الأحمر بنتيجة كبيرة 9.0 وهى الاكبر فى تاريخ النادى فى تلك البطولة الافريقية، وقد حصل ايضا المارد الأحمر بطوله الدورى المصرى بفارق 8 نقاط عن منافسه الزمالك،وقد استطاع الأهلي الفوز فى 25 مباراة ثم التعادل في 5 مباريات ثم 4 هزائم فقط، وهذا تقرير عن النادي في مشواره فى بطولة الدورى المصرى.

وناتى الى الطرف الثانى وهو الفارس الأبيض الذي كان يخوض آخر مباراة مع نادي ديك أداها الصومالي، وهى كانت من ضمن ذهاب الدور التمهيدى لدورى ابطال افريقيا، وقد فاز الفارس الأبيض في تلك المباراة بسبع أهداف نظيفة،ثم سوف يلاعب الزمالك نفس الفريق فى مباراة العودة على ملعب الجيش ببرج العرب مساء يوم السبت،ثم سوف يلعب ايضا الزمالك فريق “مصر المقاصة”من ضمن مسابقة كأس مصر فى ربع النهائى يوم 28/8/2019 وستكون المباراة على ملعب السلام في القاهرة.

المباره الملعب الموعد القناه الناقله الحكام الأهلى-الزمالك لم يتم التحديد حتى الآن السبت 18 سبتمبر 2019 لم يتم التحديد حتى الآن لم يتم التحديد حتى الآن

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