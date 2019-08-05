تعرف على موعد مباراة الأهلي السعودي والهلال في بطولة دوري آبطال آسيا

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية موعد مباراة الاهلي السعودي والهلال في مباراة الذهاب في دور السادس عشر من بطولة كأس دوري أبطال آسيا، حيث سوف تنقل هذه المباراة من خلال قناة بي ان سبورت الرياضية، كونها هي الناقل الحصري والوحيد لهذه البطولة، هذا وتعتبر هذه المباراة من أبرز المباريات التي سوف تلعب في بطولة دوري أبطال أسيا، كون الفريقان يعتبران من أقوي الفرق في دولة المملكة العربية السعودية، ويمتلك الفريقان شعبية كبيرة وجارفة بين صفوف عشاق كرة القدم العربية والأسيوية على وجه الخصوص، حيث يمتلك الناديين كوكبية من النجوم واللاعبين المحترفين في الصفوف، مما يجعلها من أبرز المباريات في هذه الجولة .

بطاقة مباراة الأهلي والهلال في بطولة دوري آبطال آسيا

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة الملعب الأهلى السعودي× الهلال السعودي قناة بي ان سبورت الرياضية 7:40 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

6:40 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية .

7:40 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين . ملعب الجوهرة المشعة

تشكيلة نادي الهلال المتوقعة في مواجهة الأهلى السعودي

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني – علي البليهي – محمد جعفلي – جانج هيون سون

ناصر الدوسري – محمد كنو

سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميس

تشيكلة نادي الأهلي أمام الهلال السعودي

محمد العويس

عبد الله حسون – معتز هوساوي – محمد آل فتيل – سعيد المولد

نوح الموسي – جوزيف دي سوزا

سلمان المؤشر – عبد الرحمن غريب – عبد الفتاح عسيري