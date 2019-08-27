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تعرف على موعد كلاسيكو السعودية بين الاتحاد والهلال في بطولة دوري ابطال آسيا

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تعرف على موعد كلاسيكو السعودية بين الاتحاد والهلال في بطولة دوري ابطال آسيا
نادي الاتحاد والهلال السعودي

يترقب الجمهور العربي وجمهور المملكة العربية السعودية المباراة النارية ” كلاسيكو السعودية ” بين الاتحاد والهلال في ذهاب ربع نهائي بطولة دروري أبطال آسيا، حيث تعتبر هذه المباراة بمثابة كلاسيكو ناري بين أبرز الأندية السعودية، حيث يعتبر الفريقان من أقوى الأندية السعودية، وسوف تلعب هذه المباراة مساء اليوم على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، هذا ويضم الفريقان كوكبة من النجوم المخضرمين واللاعبين المحترفين في صفوفهم، ويأمل الفريقان في تحقيق الفوز في هذه المباراة، من اجل التأهل إلى الدور القادم، والحصول على بطولة دوري آبطال آسيا.

بطاقة مباراة الاتحاد والهلال في ربع نهائي بطولة دوري آبطال أسيا

المباراةالاتحاد × الهلال
المناسبةذهاب ربع نهائي بطولة دوري آبطال آسيا
القناة الناقلةقناة الكأس ” خالد الحدي ”  + قناة بي ان سبورت الرياضية ” حفيظ دراجي “
موعد المباراة8:45 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية
7:45 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية
8:45 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين
ملعب المباراةالجوهرة المشعة

التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال في مواجهة الأتحاد

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، حسن كادش

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري

خط الهجوم: بافيتمبي جوميز، أندرية كاريلو

التشكيلة المتوقعة لنادي الاتحاد في مواجهة الهلال

حارس المرمي : القرني
خط الدفاع : حمدان .. زياد .. داكوستا .. سعود
خط الوسط : المالكي .. السميري
خط الوسط : فيكيو
خط الوسط الهجومي : البيشي .. خيمينيز
المهاجم :رومارينيو

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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