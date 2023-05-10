تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 – 5 – 2023 والقنوات الناقلة

هل تحب كرة القدم؟ هل تود متابعة أهم المباريات التي ستقام في هذه الأيام؟ هل ترغب في معرفة أفضل القنوات التي تنقلها؟ إذًا فأنت في المكان المناسب. في هذه المقالة، سنقدم لك جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 – 5 – 2023 والقنوات الناقلة لها، سواء في دوري أبطال أوروبا أو كأس الكونفدرالية أو كأس مصر أو الدوري السعودي. ستجد هنا كل المعلومات التي تحتاجها للاستمتاع بمشاهدة كرة القدم من منزلك أو من أي مكان آخر.

دوري أبطال أوروبا

ميلان × إنتر ميلان: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

كأس الكونفدرالية الأفريقية

يانج أفريكانز التنزاني × ميلانو جالانتس جنوب إفريقي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4.

أسيك ميموزا – ساحل العاج × اتحاد الجزائر: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4.

كأس مصر

فاركو × المصرية للاتصالات: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports.

فيوتشر × طلائع الأسطول: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports.

الدوري السعودي

الباطن × الطائي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على Shahid VIP.