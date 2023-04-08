تعرف على منافسين الأخضر في قرعة آسيا 2023

أعلن اليوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الترتيب الرسمي لقرعة كأس آسيا 2023، التي ستقام في قطر في 11 مايو المقبل، بعد الإعلان عن الترتيب الجديد في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وجاء منتخب قطر المضيف وحامل اللقب في النسخة السابقة في المركز الأول ضمن الوعاء الأول في سحب القرعة التي ستجري في دار الأوبرا بكتارا، وذلك لضمان خوض المنتخب القطري للمباراة الافتتاحية يوم 12 يناير 2024، وستنضم إلى منتخب قطر في المستوى الأول منتخبات تصنيفها الدولي من الثاني إلى السادس، وهي اليابان التي فازت باللقب أربع مرات، وإيران الفائزة بالبطولة ثلاث مرات، وكوريا الجنوبية التي توجت باللقب مرتين، وأستراليا بطلة نسخة عام 2015، والسعودية الفائزة بالبطولة ثلاث مرات.

وبالنسبة للمستوى الثاني فإنه يتضمن منتخبات “العراق، الإمارات، وعُمان، وأوزبكستان، والصين، والأردن”. أما المستوى الثالث، فيضم منتخبات “البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقرغيزستان ولبنان”، أما المستوى الرابع، فيضم المنتخبات التالية: “الهند وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونج كونج وإندونيسيا”.

سيتم تقسيم المنتخبات الـ24 التي ستشارك في البطولة إلى ست مجموعات، حيث ستحتوي كل مجموعة على أربعة منتخبات، وسيتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، وسيتم تنظيم المباراة النهائية وحفل الختام في 10 فبراير 2024.