تعرف على مباريات اليوم فى بداية الجولة الثانية لدور المجموعات فى كاس الامم الافريقيه

تبدأ اليوم أولى منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كاس الامم الافريقية _ مصر 2019 _ والتى تقام فى الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل .

تبدأ أولى المواجهات في الرابعة والنصف عصرا على ملعب الإسكندرية بلقاء بين منتخب نيجيريا و منتخب غينيا في ثاني جولات المجموعة الثانية ، يحتل المنتخب النيجيري صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعدما تغلب على بوروندي في الجولة الماضية ، بينما منتخب غينيا يحتل المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة بعد تعادله مع منتخب مدغشقر .

فى تمام السابعه مساءا تقام مباراة في ثاني جولات المجموعة الأولى على ستاد القاهرة الدولي بين منتخبي وأوغندا وزيمبابوي ، يحتل منتخب أوغندا المركز الاول برصيد 3 نقاط بعدما تغلب في المباراة الاولى على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد ، بينما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث بلا رصيد من هزيمة امام مصر .

فى ختام مباريات اليوم يلتقي المنتخب المصري أمام منتخب الكونغو الديمقراطية فى تمام العاشرة مساء على ملعب القاهرة الدولي ، حيث يحتل المنتخب المصري المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوز على منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى ، على الجانب الاخر يحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الأخير بلا أي نقاط بعد خسارته فى الجولة الأخيرة أمام أوغندا .

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يسعي للفوز فى مباراة اليوم من أجل تأمين التأهل لدور الـ16 من البطولة .

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