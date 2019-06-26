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تعرف على مباريات اليوم فى بداية الجولة الثانية لدور المجموعات فى كاس الامم الافريقيه

كتب ندى الحسينيفي آخر تحديث
تعرف على مباريات اليوم فى بداية الجولة الثانية لدور المجموعات فى كاس الامم الافريقيه

تبدأ اليوم أولى منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كاس الامم الافريقية _ مصر 2019 _ والتى تقام فى الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل .
تبدأ أولى المواجهات في الرابعة والنصف عصرا على ملعب الإسكندرية بلقاء بين منتخب نيجيريا و منتخب غينيا في ثاني جولات المجموعة الثانية ، يحتل المنتخب النيجيري صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعدما تغلب على بوروندي في الجولة الماضية ، بينما منتخب غينيا يحتل المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة بعد تعادله مع منتخب مدغشقر .
فى تمام السابعه مساءا تقام مباراة في ثاني جولات المجموعة الأولى على ستاد القاهرة الدولي بين منتخبي وأوغندا وزيمبابوي ، يحتل منتخب أوغندا المركز الاول برصيد 3 نقاط بعدما تغلب في المباراة الاولى على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد ، بينما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث بلا رصيد من هزيمة امام مصر .
فى ختام مباريات اليوم يلتقي المنتخب المصري أمام منتخب الكونغو الديمقراطية فى تمام العاشرة مساء على ملعب القاهرة الدولي ، حيث يحتل المنتخب المصري المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوز على منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى ، على الجانب الاخر يحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الأخير بلا أي نقاط بعد خسارته فى الجولة الأخيرة أمام أوغندا .
جدير بالذكر أن المنتخب المصري يسعي للفوز فى مباراة اليوم من أجل تأمين التأهل لدور الـ16 من البطولة .

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عن الكاتب

ندى الحسيني

ندي الحسيني كاتبه في نجوم مصريه.. معده في اذاعه الشباب والرياضه.. اعشق الرياضه بكل فئاتها واحب القراءه والاحصائيات الرياضيه

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