تعرف على قرعة كأس العالم للأندية.. ومن سيواجه ليفربول

أجريت قرعة كأس العالم للأندية لنسخة عام 2019، في سويسرا بمدينة زيوريخ، و التي سوف تقام في دولة قطر نهاية العام الحالي بداية من يوم الحادي عشر من ديسمبر القادم، وحتى الواحد و العشرين من الشهر نفسه، وشوف يشارك فريق ليفربول الإنجليزي في هذه البطولة بداية من الدور نصف النهائي بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا لعام 2018-2019.







نتيجة قرعة كأس العالم للأندية

و أسفرت القرعة أن الفريق ممثل الدولة المستضيفة للبطولة على أرضها، وهو فريق السد القطري المتوج بالدوري القطري للموسم السابق برصيد 57 نقطة، سيفتتح المباريات بلقاء أمام حامل لقب النسخة السابقة من دوري أبطال أوقيانوسيا، نادي هانجين سبورت وهذه المباراة الافتتاحية سوف تقام يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر القادم.







أما عن مباريات ربع نهائي البطولة و التي ستقام في الرابع عشر من نفس الشهر، ستكون بين الفائز من المباراة الافتتاحية هذه و بين المتوج بدوري أبطال كونكاكاف في العام الماضي نادي مونتيري المكسيكي، بينما ستجمع المباراة الأخر في هذا الدور بين ممثل القارة السمراء و المتوج بدوري الأبطال فيها فريق الترجي التونسي، و بين حامل لقب دوري أبطال آسيا و هو الطرف الغامض حتي الآن و لم يتم تحديده.

موعد تحديد بطلي آسيا و أمريكا الجنوبية

حيث سيحدد ممثل القارة الآسيوية في نهائي دوري أبطال القارة، و المقرر إقامته يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر القادم، كما لم يتم تحديد ممثل أمريكا الجنوبية و الذي سيتم كشف الستار عنه قبل 24 ساعة من الكشف عن بطل آسيا، و كان قد رفض الكاف دعوة الاستئناف المقدمة من نادي الوداد المغربي بشأن تحديد بطل دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الأزمة التي حدثت في نهائي البطولة ولكن اللجنة حسمت الامر، و أعلنت أن الترجي التونسي البطل في هذه النسخة بشكل رسمي.

و استكمالًا لنتائج القرعة سيواجه فريق ليفربول الحاصل على دوري أبطال أوروبا، في نصف نهائي البطولة الفائز من مواجهة ربع النهائي الأولي التي سيكون أحد أطرافها الفريق المكسيكي، وذلك سيكون في يوم الثامن عشر من ديسمبر، و في نفس الدور سيواجه بطل أمريكا الجنوبية الذي سوف يحدد في الفترة القادمة، الفائز في المباراة الثانية في ربع النهائي والذي يتواجد بها الترجي التونسي في يوم السابع عشر من الشهر ذاته.