تعرف على سر الوشم المثير على قدم نيفيز نجم الهلال.. لمسة حب ووفاء

أشعل نجم منتخب البرتغال، ولاعب خط وسط الهلال السعودي، روبين نيفيز، موجة من الجدل بعد ظهور وشم غريب على ساقه لأول مرة خلال مشاركته مع البرتغال في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح منتخب البرتغال يوم أمس السبت في تحقيق انتصار صعب على منتخب أيرلندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات برأسية نجم الهلال روبين نيفيز في الدقيقة 90+1.

وكان احتفال اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، مليئا بالإثارة والجدل في آن واحد، بالإضافة إلى لمسة الوفاء والحب، حيث احتفل بهدف الانتصار والوحيد بالمباراة على طريقة دييجو جوتا مهاجم ليفربول السابق، والذي توفي في شهر يوليو الماضي في حادث مروري أليم بإسبانيا.

تفاصيل الوشم المثير

ورسم روبين نيفيز على قدمه، وتحديدا على العضلة الثلاثية الرؤوس بقدمه اليسرى (ربلة الساق) صورة تجمعه مع صديق دييجو جوتا أثناء احتفالهما معا بقميص منتخب البرتغال.

ويعتبر جوتا هو الصديق الأقرب إلى نيفيز منذ أن كانا لاعبين في نادي بورتو، وهو أكثر اللاعبين حزنا على فراقه، في لمسة وفاء يشهد لها تاريخ كرة القدم البرتغالية.

روبين نيفيز وجوتا

ولعب روبين نيفيز مع دييجو جوتا أيضا في صفوف فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، وذلك قبل مغادرة جوتا إلى ليفربول الإنجليزي قبل 4 مواسم، ويغادر نيفيز إلى الهلال في صيف 2023.

جدير بالذكر أنه بفوز البرتغال على أيرلندا فإنه يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، فيما يأتي منتخب أيرلندا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.