تعرف على تشكيل الهلال المتوقع ضد الغرافة القطري في نخبة آسيا 2025-2026 وموعد المباراة والكشف عن موقف سافيتش ونونيز

تترقب جماهير الهلال السعودي في كل مكان مواجهة حاسمة في دوري أبطال آسيا للنخبة ضد فريق الغرافة القطري على أرضية ملعب ثاني بن جاسم، والتي ستنطلق صافرتها مساء الإثنين الموافق 3 نوفمبر 2025، بعد غدٍ الأحد.

وسيكون توقيت المباراة الهامة في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة بنسختها الحالية في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

وأما عن التشكيل المتوقع لكلا الفريقين، فإنه من المرجح أن يكون كالتالي:

أولا: التشكيل الخاص بالهلال

حارس المرمى : ياسين بونو.

: ياسين بونو. خط الدفاع: خاليدو كوليبالي- يوسف اكتشيشيك- متعب الحربي ـ علي البليهي.

خاليدو كوليبالي- يوسف اكتشيشيك- متعب الحربي ـ علي البليهي. خط الوسط: محمد كنو ـ حمد اليامي ـ ناصر الدوسري.

محمد كنو ـ حمد اليامي ـ ناصر الدوسري. خط الهجوم: ماركوس ليوناردو ـ كايو سيزار ـ عبدالله الحمدان.

ثانيا: التشكيل الخاص بالغرافة القطري

حارس المرمى: ندياي.

ندياي. خط الدفاع: هيون سو ـ سانو ـ فضل الله ـ أيوب محمد.

هيون سو ـ سانو ـ فضل الله ـ أيوب محمد. خط الوسط: جونارسون ـ فرجاني ساسي ـ دياز ـ ياسين براهيمي ـ الجانحي.

جونارسون ـ فرجاني ساسي ـ دياز ـ ياسين براهيمي ـ الجانحي. خط الهجوم: خوسيلو.

الهلال يستعيد ثلاثي أضواء الملعب

وقبل ساعات من كتابة هذا المقال، ترددت أنباء من داخل نادي الهلال شبه مؤكدة عن أن الثلاثي (نونيز، سافيتش، كانسيلو) أصبحوا في كامل جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق بعد التعافي التام من الإصابات التي كانت قد لحقت بهم وحرمتهم من المشاركة خلال الفترة الماضية.

ويسعى الهلال لمواصلة مشوار الصدارة بمجموعة غرب بعد اكتساحه بـ 9 نقاط متفوقا على مواطنه الأهلي الذي يحتل مركز الوصيف بفارق نقطتين.