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تعرف على تشكيل أوغندا أمام زيمبابوي … ” ديسابر”يسعى للتأهل لدور الـ 16 قبل مواجهة مصر

كتب ندى الحسينيفي آخر تحديث
تعرف على تشكيل أوغندا أمام زيمبابوي … ” ديسابر”يسعى للتأهل لدور الـ 16 قبل مواجهة مصر

أعلن المدير الفنى لمنتخب أوغندا ” سيباستيان ديسابر”عن تشكيلة المنتخب الأوغندي من أجل المباراة الثانية في مواجهة بوروندي فى اطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كاس الامم الافريقيه – مصر 2019 – .
وجاءت تشكيل الفرنسي ” ديسابر ” كالآتي ..
حراسة المرمي ..” دينيس أونيانجو “.
خط الدفاع ..” بيفيس موجابي ، جودفري والوسيمبي ، رونالد موكيبي ، حسن واسوا ”
خط الوسط ..” خالد أوتشو ، مايك ازيرا ، فاروقو ميا ” .
خط الهجوم ..” لومالا عبده ، إيمانويل أوكوي ، باتريك هنري كادو ” .
جاء تشكيل منتخب الرافعات بتغيير وحيد عن المباراة السابقة بخروج ” مرشد جوكو ” من التشكيل وحلول ” رونالد موكيبي ” بدلا منه .
جدير بالذكر ان منتخب أوغندا يحتل المركز الاول برصيد 3 نقاط بعد الفوز في المباراة السابقة على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد ويسعى ” ديسابر ” الى الفوز فى مباراة اليوم من أجل ضمان التأهل لدور الـ16 قبل مباراة مصر والكونغو الديمقراطيه فى تمام العاشرة مساء .

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عن الكاتب

ندى الحسيني

ندي الحسيني كاتبه في نجوم مصريه.. معده في اذاعه الشباب والرياضه.. اعشق الرياضه بكل فئاتها واحب القراءه والاحصائيات الرياضيه

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