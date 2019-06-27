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تعرف على ترتيب مجموعة مصر في بطولة أمم افريقيا بعد الفوز على الكونغو

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تعرف على ترتيب مجموعة مصر في بطولة أمم افريقيا بعد الفوز على الكونغو

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية ترتيب مجموعة مصر في المجموعة ، وذلك بعد فوز المنتخب المصري على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد وذلك في المباراة التي جمعتهم يوم أمس الإربعاء الموافق 27-06-2019 ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة أمم افريقيا 2019 ، حيث أحرز الأهداف كل من أحمد المحمدي ، والاخر بفضل النجم الدولي المصري محمد صلاح ، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل صفر للمنتخب المصري .

حيث يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من بطولة كأس امم افريقيا والتي تضم كل من أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي ، حيث تعدال منتخب أوغندا مع زيمبابوي بهدف مثله في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نفس الجولة ، هذا ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى من البطولة الأفريقية بعد الفوز ، وبذلك يكون قد تأهل إلى الدور القادم 16 من البطولة .

ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس امم افريقيا

المنتخب النقاط
مصر 6
أوغندا 4
كونغو 1
زيمبابوي 0

 

تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لبطولة كأس امم افريقيا

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية تردد قناة تايم سبورت المفتوحة والناقل لبطولة كأس امم افريقيا ، حيث يأتى تردد قناة تايم سبورت الفضائى على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500 ، بينما التردد الأرضى UHF 32.

هذا وقد بدأت قناة تايم سبورت بنقل كافة إستعدات منتخب مصر للبطولة وكافة أخبار المنتخبات الأخرى المشاركة ، بالإضافة إلى تغطية كافة اخبار التدريبات والأخبار الحصرية .

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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