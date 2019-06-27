تعرف على ترتيب مجموعة مصر في بطولة أمم افريقيا بعد الفوز على الكونغو

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية ترتيب مجموعة مصر في المجموعة ، وذلك بعد فوز المنتخب المصري على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد وذلك في المباراة التي جمعتهم يوم أمس الإربعاء الموافق 27-06-2019 ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة أمم افريقيا 2019 ، حيث أحرز الأهداف كل من أحمد المحمدي ، والاخر بفضل النجم الدولي المصري محمد صلاح ، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل صفر للمنتخب المصري .

حيث يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من بطولة كأس امم افريقيا والتي تضم كل من أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي ، حيث تعدال منتخب أوغندا مع زيمبابوي بهدف مثله في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نفس الجولة ، هذا ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى من البطولة الأفريقية بعد الفوز ، وبذلك يكون قد تأهل إلى الدور القادم 16 من البطولة .

ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس امم افريقيا

المنتخب النقاط مصر 6 أوغندا 4 كونغو 1 زيمبابوي 0

تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لبطولة كأس امم افريقيا

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية تردد قناة تايم سبورت المفتوحة والناقل لبطولة كأس امم افريقيا ، حيث يأتى تردد قناة تايم سبورت الفضائى على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500 ، بينما التردد الأرضى UHF 32.

هذا وقد بدأت قناة تايم سبورت بنقل كافة إستعدات منتخب مصر للبطولة وكافة أخبار المنتخبات الأخرى المشاركة ، بالإضافة إلى تغطية كافة اخبار التدريبات والأخبار الحصرية .

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