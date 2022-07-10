تعرف على ترتيب التونسية أنس جابر الجديد عالمياً بعد خسارتها نهائي ويمبلدون

بعد فشل التونسية أنس جابر يوم أمس في تسجيل رقم تاريخيا كأول لاعبة عربية تحرز لقب ويمبلدون لرياضة التنس الأرضي، تغير ترتيب أنس جابر عالميا بعد خسارتها نهائي ويمبلدون من الكازخستانية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة، لتحقق التونسية أنس جابر وصيف بطولة ويمبلدون للتنس.

أحداث خسارة أنس جابر نهائي ويمبلدون

أقيم يوم أمس السادس من أبريل 2022 وفي صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك، بدأت التونسية أنس جابر خوذ أول تحدي للظفر بشرف أول لاعبة تنس عبية تحقق بطولة ويمبلدون للتنس الأرضي، وليعتلي ترتيب أنس جابر عالميا.

بدأت الجولة الأولى بتقدم ملحوظ للتونسية أنس جابر حيث تمكنت من الظفر ب6 أشواط مقابل 3 أشواط للكازخستانية إيلينا ريباكينا لتنتهي الجولة بفوز التونسية انس جابر 6-3.

تراجع في الجولة الثانية أداء التونسية أنس جابر حيث تمكنت الكازخستانية من الفوز ب6 أشواط بالمقابل لم تتمكن التونسية إلا من إحراز شوطين فقط، لتنتهي الجولة بفوز الكازخستانية 6-2.

حسمت الكازخستانية اللقاء بعد فوزها بالجولة الثالثة محققة الفوز في 6 أشواط مقابل شوطين يتيمين للتونسية أنس جابر.

اختتم اللقاء بفوز الكازخستانية إيلينا ريباكينا على التونسية أنس جابر، وبالمقابل انخفاض في ترتيب أنس جابر عالميا.

ترتيب أنس جابر عالميا

رغم تأهل التونسية أنس جابر لنهائي ويمبلدون إلا أنه لم يؤثر إيجاباً على تصنيفها عالميا وحدث عكس ذلك.

أصبح ترتيب أنس جابر عالميا في المركز الخامس بعد أن كانت تحتل المركز الثاني ضمن أفضل عشر لاعبات تنس أرضي عالمياً، ويأتي هذا التراجع بعد قرار الاتحاد الدولي للتنس بعدم احتساب نقاط بطولة ويمبلدون في التصنيف العالمي.

ويأتي ترتيب أنس جابر الجديد ضمن أفضل عشر لاعبات تنس عالميا كالآتي:

1- اغا شفيونتيك: 8336 نقطة..

2- أنات كوناتافيت: 4326 نقطة.

3- ماريا ساكاري: 4190 نقطة.

4- باولا بادوسا: 4030 نقطة.

5- أنس جابر: 4010 نقطة.

6- ارينا سابلنكا: 3267 نقطة.

7- دانيل كولينز: 3131 نقطة.

8- جيسيكا بيغيلا: 3087 نقطة.

9- غاربيني موغورزا: 2886 نقطة.

10- ايما رادوكانو: 2717 نقطة.