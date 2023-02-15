تعرف على ترتيب الاتحاد والاتفاق قبل مباراتهم بالدوري وموعد المباراة

يواصل فريقي الاتحاد والاتفاق استعدادهم لمباراتهم المرتقبة والهامة في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي في مباراة يراها البعض سهلة ومحسومة لمصلحة فريق الاتحاد نظرا لفارق الخبرة والإمكانيات والترتيب بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري السعودي، ولكن المباراة على ارض الواقع ليست سهلة على الإطلاق كما يظن البعض لعدة أسباب، ومنها تراجع فريق الاتفاق في الترتيب مما سيجعله يقاتل للخروج بنتيجة إيجابية تقربه من منطقة الدفئ والأمان بعيدا عن صراع الهبوط، كما عودتنا مباريات الفريقين بالقوة والحماس والندية فيما بينهم وهذا ما يدل على أن فريق الاتفاق لن يكون صيد وفريسة سهلة لأصدقاء رونالدو.

يدخل فريق الاتحاد مباراة الاتفاق وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة بالتقاسم مع فريق النصر صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر، وقد جمع الفريق نقاطه من 16 مباراة، استطاع الفوز خلالهم في 11 وتعادل في 4 وهزم في واحدة، وقد نجح الفريق الاتحادوي في تسجيل 28 هدف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

ويسعى فريق الاتحاد لتحقيق الفوز على فريق الاتفاق وانتظار تعثر اي من النصر والشباب للاقتراب خطوة من الصدارة التي يبحث عنها منذ بداية البطولة، مما سيجعله يعتمد على الهجوم الكاسح منذ الدقيقة الأولي بحثا عن هدف التقدم الذي سيجبر منافسه على التخلي عن التكتيل الدفاعي والانطلاق نحو الأمام لتعديل النتيجة وهذا ما يريد الاتحاد استغلاله عن طريق المرتدات لتسجيل هدف الحسم.

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أما فريق الاتفاق فيدخل المباراة وهو في موقف لا يحسد عليه ولا تليق به وبتاريخه وعراقته، حيث يحتل الفريق حاليا المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة جمعهم من حصيلة 16 مباراة، نجح الفريق خلالهما في تسجيل 15 هدف واستقبلت شباكه 17 هدف.

ويسعى فريق التعاون إلى مخالفة كل التوقعات والتكهنات التي تصب في صالح الاتحاد وتحقيق المفاجأة والفوز عليه ليقترب قليلا من منطقة الوسط بعيدا عن صراع الهبوط، ومن المتوقع أن يعتمد الفريق على اللعب مدافعا من وسط ملعبه مع فرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب الاتحاد والاعتماد على هجمات مرتدة سريعة منظمة يأمل من خلالها في خطف هدف الفوز.

تقام مباراة الاتحاد والاتفاق غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية والعراق وسوريا ولبنان، الموافق الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين والاردن.