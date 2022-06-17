تعرف على المرشح الجديد لتدريب منتخب الفراعنة باتريس بوميل وأهم انجازاته

بعد الأداء المخيب الأخير لمنتخب الفراعنة بدأ العد التنازلي لرحيل المدير الفني للمنتخب المصري الحالي إيهاب جلال، خصوصاً بعد أن كلف رئيس مجلس اتحاد الكرة جمال علام الثنائي محمد بركات وحازم إمام بالبدء في عملية البحث عن مدير فني أجنبي يتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني عوضاً عن إيهاب جلال، وتأتي هذه القرارات بغية تعديل المسار الأخير للمنتخب المصري بعد اعوجاجه في الحقبة الأخيرة.

الأجانب المرشحين لتولي تدريب المنتخب المصري

وتم طرح العديد من الأسماء الأجنبية على الطاولة لتولي تدريب منتخب الفراعنة في حقبته القادمة، إلا أن ابرز اسم من بينها والمرشح بقوة هو الفرنسي باتريس بوميل البالغ من العمر 44 عاماً.

من هو باتريس بوميل

باتريس بوميل مدرب كرة قدم من جنسية فرنسية، صاحب ال44 عاماً كان لاعباً لكرة القدم (مدافعاً) إلى أن اتجه إلى التدريب.

بدأ باتريس بوميل أول خطوة له في عالم التدريب كمساعد مدرب ومعد بدني لعدة أندية في فرنسا اشهرها فريق سوسو الفرنسي، بدأ أولى رحلاته في القارة الأفريقية كمساعد للمدرب البرتغالي مانويل جوزية – المدرب السابق لنادي الأهلي المصري والذي حقق العديد من البطولات مع الشياطين الحمر أثناء تدريبه لهم- حيث عمل باتريس بوميل مع المدرب مانويل جوزية أثناء توليه مهمة تدريب منتخب أنجولا في كأس الأمم الأفريقية عام 2010 قبل أن يقصى على يد المنتخب المصري في ربع النهائي.

عمل باتريس بوميل مساعدا أيضا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد أثناء تدريبه نادي اتحاد العاصمة الجزائرية، كما عمل معه أيضاً عندما انتقل لتدريب منتخب زامبيا، واستمر معه أثناء تدريبه لمنتخب كوت ديفوار، وكما حقق الثنائي لقب كأس الأمم الأفريقية مع الناديين، ثم تولى الثنائي مهمة تدريب المنتخب المغربي.

انفصل باتريس عن مواطنه عندما ذهب رينارد لتدريب المنتخب السعودي، وتولى باتريس مهمة تدريب منتخب كوت ديفوار كمدير فني للمنتخب، حيث تمكن من التأهل ألى كأس الأمم الأفريقية عام 2021، وتصدر مجموعته برصيد 13 نقطة، إلى أن غادر البطولة على يد المنتخب المصري بركلات الجزاء 5-4.

لم يتمكن المدرب الفرنسي من اجتياز مرحلة التصفيات للتواجد في المراحل الحاسمة من كأس العالم قطر 2022 حيث خرج على يد الكاميرون لتنتهي رحلة باتريس بوميل مع منتخب كوت ديفوار في أبريل الماضي ليصبح مدرباً حراً إلى الآن.

إحصائيات باتريس بوميل مع منتخب كوت ديفوار

خاض باتريس 20 مباراة مع منتخب كوت ديفوار كمدير فني فاز في 10 لقاءات كما خسر 5 لقاءات وتعادل في 5 لقاءات.