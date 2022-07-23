تعرف على الفائزين بجوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2022
انتهى طريق المنافسة على لقب الأفضل في قارة أفريقيا بالحفل الختامي لإعلان الجوائز والمتوجين بها أمسِ في مدينة الرباط في المملكة المغربية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية وبطولة الأمم الأفريقية للسيدات المقامة في المغرب هذا العام.
وذلك بعد توقف تلك الجوائز لمدة عامين متتاليين بسبب انتشار وباء كورونا الذي أثر على النشاط الرياضي بشكل كبير جدا وأدى إلى توقف الكثير من المسابقات والأنشطة، وكانت الأسماء المصرية حاضرة وبقوة في هذا المحفل القاري ضمن إجمالي الترشيحات حتى المرحلة النهائية.
الفائزين بجوائز الأفضل في أفريقيا.
- جائزة أفضل فريق في قارة أفريقيا لعام 2022 ذهبت إلى نادي الوداد المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية.
- أما عن جائزة أفضل فريق سيدات في القارة فقد ذهبت إلى سيدات ماميلودي صن داونز الجَنُوب أفريقي بعد فوزهم بأول دوري أبطال أفريقيا للسيدات.
- وقد فازت اللاعبة إيفيلين بادو من دولة غانا بجائزة أفضل لاعبة محلية داخل القارة.
- وعن نفس الجائزة للرجال فقد فاز حارس مرمى النادي الأهلي المصري محمد الشناوي بجائزة أفضل لاعب محلي داخل القارة.
- أما عن اللاعبين الشباب فقد فازت نفس اللاعبة الغانية إيفيلين بادو بجائزة أفضل لاعبة من فئة الشباب.
- وبالنسبة للرجال فقد فاز بها لاعب توتنهام السنغالي بابي سار بأفضل لاعب شاب.
- أما علي مستوي المنتخبات فقد فاز المنتخب السنغالي الأول بجائزة أفضل منتخب لهذا العام علي مستوي منتخبات قارة أفريقيا.
- أما عن أفضل الأهداف التي سجلت فقد فاز بها اللاعب عثمان ساكو لهذا العام.
- وعن فئة المدربين والمديرين الفنيين فقد فازت المدير الفني لمنتخب جَنُوب أفريقيا للسيدات ديزيريه أليس بجائزة أفضل مدربة لهذا العام داخل القارة.
- وعن فئة الرجال فقد فاز أليوس سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال بهذا اللقب بعد النجاحات التي حققها مع منتخب بلاده خلال هذا العام.
- أما عن الجائزة الأهم التي تعييرها الجماهير اهتماما كبيرا وهي أحسن لاعب ولاعبة فقد فازت اللاعبة النيجيرية أسيسات أوشوالا بهذه الجائزة لفئة السيدات.
- وعن فئة الرجال فقد فاز بها اللاعب السنغالي المنتقل حديثا من ليفربول إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني اللاعب ساديو ماني كأفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2022.