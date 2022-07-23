تعرف على الفائزين بجوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2022

انتهى طريق المنافسة على لقب الأفضل في قارة أفريقيا بالحفل الختامي لإعلان الجوائز والمتوجين بها أمسِ في مدينة الرباط في المملكة المغربية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية وبطولة الأمم الأفريقية للسيدات المقامة في المغرب هذا العام.

وذلك بعد توقف تلك الجوائز لمدة عامين متتاليين بسبب انتشار وباء كورونا الذي أثر على النشاط الرياضي بشكل كبير جدا وأدى إلى توقف الكثير من المسابقات والأنشطة، وكانت الأسماء المصرية حاضرة وبقوة في هذا المحفل القاري ضمن إجمالي الترشيحات حتى المرحلة النهائية.

الفائزين بجوائز الأفضل في أفريقيا.