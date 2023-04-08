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تعرف على السبب وراء غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل مباراة أرسنال

ادهم إمبابي

أصبح غياب نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن التدريبات قبل مواجهة أرسنال، قلقاً يشغل مشجعي الفريق.

ووفقاً لموقع “ليفربول إيكو”، فإن صلاح لم يشارك في التدريبات التي خاضها الفريق يوم الخميس، إلا أن مصادر بريطانية أشارت إلى أن ذلك جاء بناءً على قرار من مدرب الفريق يورغن كلوب، الذي منح اللاعب يوم راحة إضافي للتعافي قبل المباراة.

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وعلى الرغم من ذلك، يترقب جماهير الفريق مشاركة صلاح في التدريبات السبت، قبل مباراة أرسنال المرتقبة، للتأكد من جاهزيته للمشاركة في هذه المواجهة الهامة.

وكان صلاح قد شارك احتياطياً في المباراة الأخيرة للفريق ضد تشلسي، والتي أثارت جدلاً بسبب هذا القرار الغريب من المدرب كلوب. وسيحتضن استاد أنفيلد، مساء الأحد المقبل، مباراة ليفربول وأرسنال، اللذان يتصدران جدول الدوري الإنجليزي.

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ادهم إمبابي

خريج كلية زراعة قسم biotechnology جامعة عين شمس، محب للقراءة والكتابة ومطلع على الاخبار والاحداث المحلية والعالمية، اكتب في مختلف المجالات خصوصا في المجالات الرياضية.

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