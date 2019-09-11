تعرف على أول ألقاب فخر العرب الفردية في هذا الموسم

قص الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، شريط إنجازاته الفردية للموسم الكروي الجديد، بحصوله على جائزة أفضل هدف في شهر أغسطس الماضي، عن هدفه في الرائع الذي أحرزه في مرمى فريق أرسنال، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالجولة الثالثة من الدوري، وانتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف، و كان “صلاح” أحرز هدفين في هذه المباراة، الهدف الأول من ضربة جزاء والهدف الثاني من جملة تكتيكية رائعة، وهذا الهدف هو ما حصد الجائزة عليه.







قائمة المرشحين لأفضل هدف في الريدز

و كان نادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن عن قائمة المرشحين للتتويج بلقب أجمل هدف عن شهر أغسطس المنقضي، و كانت القائمة تضم عشرة أهداف و تواجد النجم المصري محمد صلاح في القائمة بهدفين، كان الهدف الأول هو هدفه في مرمي أرسنال و الذى حصد عنه الجائزة، و الهدف الأخر كان في مرمي فريق نورويتش سيتي الوافد الجديد على البريميرليج في الجولة الأولي و حصد هذا الهدف المركز الثالث، أما عن المركز الثاني جاء هدف اللاعب السنغالي ساديو ماني في مرمي فريق ساوثامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.







كما تواجد في القائمة هدفين للاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو في مرمي ساوثهامبتون و في مرمي فريق بيرنلي في الجولة الرابعة من البريميرليج، و هدف أخر للاعب ساديو ماني و لكن هذه المرة ليست بالدوري وإنما في مرمى فريق تشيلسي في السوبر الأوروبي، يذكر أن الفرعون المصري محمد صلاح متصدر قائمة هدافي الريدز هذا الموسم برصيد ثلاثة أهداف يليه ماني و فيرمينو بهدفين، وفي الموسم الأول لصلاح مع الريدز 32 هدف ودخوله التاريخ بتسجيل هذا العدد من الأهداف و تحطيم الأرقام القياسية و توج بالحذاء الذهبي، أما عن موسمه السابق فقد تقاسم الجائزة مع السنغالي ساديو ماني زميله في الفريق برصيد 22 هدف.

محمد صلاح و الحذاء الذهبي







الجدير بالذكر، أن الريدز يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور أربعة جولات حصد خلالها العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وكان فريق ليفربول تمكن من انهاء موسمه السابق في وصافة الدوري بفارق نقطة وحيدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي، كما تمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية على حساب توتنهام بهدفين دون رد .