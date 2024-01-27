ساعات قليلة تفصلنا عن مباريات دور ال 16 من كأس أمم إفريقيا 2024 والذي يحمل الكثير من المفاجآت لمتابعيه، والتي من أبرزها صعود منتخب موريتانيا إلى دور ال 16 بالإضافة إلى تعادل المنتخب المصري في مبارياته الثلاثة، تابعوا معنا التفاصيل من خلال نجوم مصرية.

تعرف على أهم مواجهات دور 16 أمم إفريقيا 2024

جدول مواجهات دور 16 أمم إفريقيا 2024

قمنا بعمل شكل مختصر يوضح مباريات دور ال 16 والمواعيد الخاصة بها، حتى يتمكن عشاق الكرة من متابعة مباريات هذه البطولة.

يبدأ دور ال16 من كأس أمم إفريقيا يوم السبت 27 يناير 2024، على أن تستمر حتى يوم 30 يناير 2024، حيث تبدأ هذه الجولة بمباراة قوية بين أنجولا وناميبيا على ملعب ستاد السلام، وأخر مباراة في هذا الدور سيكون بين المنتخب المغربي ومنتخب جنوب إفريقيا على ملعب لوران بوكو.

ملخص مباريات دور ال 16

يوم السبت 27 يناير 2024

*مباراة بين منتخبي أنجولا ضد نامبيبا.

*مباراة بين نيجيريا والكاميرون.

يوم الأحد 28 يناير 2024

*مباراة بين منتخب مصر والكونغو الديمقراطية.

*مباراة بين منتخب غينيا الاستوائية وغينيا.

يوم الإثنين 29 يناير 2024

*مباراة بين الرأس الأخضر ومنتخب موريتانيا.

*مباراة بين منتخب السنغال وكوت ديفوار.

يوم الثلاثاء 30 يناير 2024

*مباراة بين منتخب المغرب ومنتخب جنوب إفريقيا.

*مباراة بين منتخب مالي ومنتخب وركينا فاسو.

وسوف نتابع معكم أولا بأول نتائج مباريات دور ال 16 والمنتخبات التي ستتأهل إلى دور الثمانية…شارك معنا بتوقعاتك في التعليقات.