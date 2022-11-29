تعرف على أكثر الدول الوافد منها جماهير لحضور كأس العالم في قطر

كشفت السياحة القطرية أكثر الدول الوافد منها جماهير لحضور كأس العالم في قطر، ومن بينهم المملكة العربية السعودية، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، الأرجنتين، مصر، إيران، المغرب، والسودان، وصرح بذلك برتولد ترإنكل ، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة لصحيفة The Peninsula، وهذا كان في مؤتمر صحفي بعنوان “كأس العالم وما بعدها، في محادثة مع قطر للسياحة”.

نسبة السياح من البلدان لكأس العالم في قطر؟

وقال برتولد ترإنكل إن الدول العشر الأولى تشكل 55 بالمائة من الوافدين غلى قطر، حيث يشكل نسبة 11 بالمائة من المملكة العربية السعودية، تشكل الهند 9 بالمائة، 7 بالمائة من الولايات المتحدة الأمريكية، تشكل المكسيك والمملكة المتحدة كليهما 6 بالمائة، 4 بالمائة للأرجنتين، وتشكل مصر إيران والمغرب والسودان 3 بالمائة.

وقد صرحت هيئة قطر للسياحة من قبل أنها تهدف إلى استقبال ما يزيد عن 6 ملايين زائر بحلول عام 2030، وهذا يجعلها وجهة السفر الدولية الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لذلك تسعى قطر لبناء العديد من المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية الجديدة، لاستقبال الزوار من السياح.

ومن بين المواقع السياحية الجديدة التي تم افتتاحها في الدولة مؤخرا: لوسيل وينتر وندر لاند، ومتنزهات جزيرة قطيفان المائية، ومنتجع فوريت كايت بيتش، وويست باي نورث بيتش الذي يضم دوحة ساندز، و B12 بيتش كلوب، وويست باي بيتش.

المصدر: thepeninsulaqatar