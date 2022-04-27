تعرف على أشهر القصص وراء شعارات أندية كرة القدم الأوروبية

تتخذ بعض الأندية الرياضية العالمية لنفسها شعارات مقتبسة من حيوانات محلية أو كائنات أسطورية وحتى من النباتات الشعبية الشائعة في المنطقة التي تنتمي إليها تلك الأندية، تمثل تلك الشعارات طبيعة المنطقة أو المدينة التي تنتمي اليها تلك الأندية وتاريخها بالإضافة لثقافتها الشعبية، نستعرض معكم في هذا المقال ما تعنيه شعارات بعض الأندية الأوروبية التي تظهر فيها صور لحيوانات ونباتات وكائنات أسطورية.

شعار أتلتيكو مدريد:

يعتبر ريال مدريد أحد أعرق الأندية الاسبانية وأشهرها على مر التاريخ، يظهر في شعار أتلتيكو مدريد دب يتسلق على ما يبدو شجرة مثمرة، يرمز الدب والشجرة لتمثال النحات أنطونيو سانتافي الموجود في وسط العاصمة الاسبانية والذي يعد أبرز معالم مدينة مدريد، يرمز الشعار انتماء الفريق الى العاصمة الاسبانية.

شعار سلتيك:

كان شعار النادي في السابق عبارة عن صليب على خلفية بيضاء قبل أن يتبنى الفريق شعاراً مستوحى من نبتة البرسيم التي تٌزرع في اسكتلندا بكثرة.

شعار توتنهام:

يعتقد الكثير من الناس أن شعار توتنهام عبارة عن دجاجة، شعار توتنهام ليس دجاجة في الواقع بل هو ديك صغير يرمز للقائد الإنجليزي هاري هوتسبير المهووس بمشاهدة منافسات قتال الديوك، اختير الشعار بعد 500 عام من وفاة هاري هوتسبير.

شعار كولن:

يستوحي الفريق الألماني شعاره من عنزة، الدافع وراء اعتماد العنزة بالتحديد كان سببه أن رئيس النادي جلب معه عنزة صغيرة وقال إنه يتفاءل بها، تٌعد العنزة رمزاً مقدساً لجماهير الفريق ويتم اختيار عنزة أو تيس بمواصفات محددة بشكل دوري، قام أحد لاعبي كولن في عام 2015 بالإعتداء على التيس “هانس” الثامن واضطر للاعتذار له لاحقاً في حظيرته في حضور الإعلام لإرضاء الجماهير قبل أن يغادر الفريق بنهاية الموسم.