تعرف على أسباب أستبعاد عمرو وردة من المنتخب المصري وتصريحات ألاعب بشأن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي

صرح المهندس هاني أبوريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، بعد التحدث مع خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر والجهاز الإداري للمنتخب، ويأتي أستبعاد ألاعب الدولي لأسباب سلوكية بعد أنتشار فيديو فاضح للاعب أتروميتوس اليوناني، وبذالك يكمل المنتخب المصري البطولة ب22 لاعب فقط، ولن يستطيع أن يسجل لاعب بديل بسبب لوائح البطولة.

تقدم أحد المحامين ببلاغ إلي النائب العام ضد ألاعب عمرو وردة، يتهمه بفعل فاضح وذلك قبل صدور قرار من أدارة المنتخب باستبعاد ألاعب من معسكر المنتخب، قبل ساعات من المباراة الهامة التي ستقام أمام الكونغو الليلة.

تعرف علي تصريحات الاعب عمرو وردة بعد أستبعاده من المنتخب

صرح ألاعب الدولي المصري عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني، بأن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مفبرك، وتم تركيبه وليس له أساس من الصحة، وأتهم أحد الأشخاص بفبركة الفيديو وتسائل ألاعب لماذا أقام هذا الشخص بفعل ذلك، أشار أن هذا الشخص بوضع صورتي على وجه شخص أخر في الفيديو المنتشر على المواقع.

تصريحات رسمية من قبل الاتحاد المصري بشأن ألاعب عمرو وردة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، على موقعه الرسمي أن ألاعب عمرو وردة، تم استبعاده من معسكر المنتخب المصري ولن يتم أستدعاءه لتمثيل المنتخب نهائياً في الفترة القادمة، وكان المدير الفني لمنتخب مصر خافير أجيري قد صرح أمس بأن الاعب عمرو وردة ليس له مشكه فنية أو سلوكية.

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