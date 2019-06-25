تعرف على آخر مواجهات اليوم من الجولة الأولى لدور المجموعات فى بطولة افريقيا

تقام اليوم الثلاثاء ختام مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة كأس الامم الافريقيه – مصر 2019 – حيث سيقام اليوم مباراتي المجموعه السادسه والتى ستقام على ملعب الاسماعيليه .

تبدأ أولى اللقاءات بين منتخبي الكاميرون وغينيا بيساو فى أولى جولات المجموعة السادسة فى البطولة على ملعب الإسماعيلية فى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس ، شارك منتخب الكاميرون ( حامل اللقب) فى البطولة الافريقية 19 مرة من قبل وحصل على اللقب 5 مرات فى أعوام ( 1984 ، 1988 ، 2000 ، 2002، 2017) ويحتل منتخب الأسود المركز 54 في التصنيف العالمي للفيفا ، بينما منتخب غينيا بيساو فقد شارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين فقط من قبل ولم يحرز اي لقب ويحتل المركز 118 في تصنيف الفيفا .

و فى تمام الساعة العاشرة مساء ستقام المباراة الثانيه من المجموعه السادسه بين منتخب غانا ومنتخب بنين ، منتخب غانا من ابرز المرشحين للوصول للأدوار النهائية من البطولة حيث أن منتخب النجوم السوداء حاز على اللقب 4 مرات فى تاريخه فى أعوام ( 1963 ، 1965 ، 1978 ، 1982 ) وهو يحتل المركز رقم 49 عالميا في آخر تصنيف للفيفا وتبلغ القيمة التسويقية له 103.640 مليون يورو ، اما منتخب بنين فقد شارك في البطولة 5 مرات من قبل ولكنه لم يفوز باللقب نهائيا وتبلغ القيمة التسويقية منتخب بنين 15.840 مليون يورو ويُلقب بمنتخب ( السناجب ) .

جدير بالذكر أن مباراة اليوم هي ختام الجولة الأولى لدور المجموعات من البطولة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل .

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