 التخطي إلى المحتوى

تعرف على آخر مواجهات اليوم من الجولة الأولى لدور المجموعات فى بطولة افريقيا

كتب ندى الحسينيفي آخر تحديث
تعرف على آخر مواجهات اليوم من الجولة الأولى لدور المجموعات فى بطولة افريقيا

تقام اليوم الثلاثاء ختام مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة كأس الامم الافريقيه – مصر 2019 – حيث سيقام اليوم مباراتي المجموعه السادسه والتى ستقام على ملعب الاسماعيليه .
تبدأ أولى اللقاءات بين منتخبي الكاميرون وغينيا بيساو فى أولى جولات المجموعة السادسة فى البطولة على ملعب الإسماعيلية فى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس ، شارك منتخب الكاميرون ( حامل اللقب) فى البطولة الافريقية 19 مرة من قبل وحصل على اللقب 5 مرات فى أعوام ( 1984 ، 1988 ، 2000 ، 2002، 2017) ويحتل منتخب الأسود المركز 54 في التصنيف العالمي للفيفا ، بينما منتخب غينيا بيساو فقد شارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين فقط من قبل ولم يحرز اي لقب ويحتل المركز 118 في تصنيف الفيفا .
و فى تمام الساعة العاشرة مساء ستقام المباراة الثانيه من المجموعه السادسه بين منتخب غانا ومنتخب بنين ، منتخب غانا من ابرز المرشحين للوصول للأدوار النهائية من البطولة حيث أن منتخب النجوم السوداء حاز على اللقب 4 مرات فى تاريخه فى أعوام ( 1963 ، 1965 ، 1978 ، 1982 ) وهو يحتل المركز رقم 49 عالميا في آخر تصنيف للفيفا وتبلغ القيمة التسويقية له 103.640 مليون يورو ، اما منتخب بنين فقد شارك في البطولة 5 مرات من قبل ولكنه لم يفوز باللقب نهائيا وتبلغ القيمة التسويقية منتخب بنين 15.840 مليون يورو ويُلقب بمنتخب ( السناجب ) .
جدير بالذكر أن مباراة اليوم هي ختام الجولة الأولى لدور المجموعات من البطولة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل .

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

ندى الحسيني

ندي الحسيني كاتبه في نجوم مصريه.. معده في اذاعه الشباب والرياضه.. اعشق الرياضه بكل فئاتها واحب القراءه والاحصائيات الرياضيه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.