تعرف على أخبار وميعاد والقنوات الناقلة لقمة ليفربول أرسنال

تنطلق بعد غد السبت قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين المتصدر « ليفربول »، وصاحب المركز الثاني « أرسنال » بفارق الأهداف في صراع الصدارة بين الفريقين، لذلك دعونا نتعرف علي أهم وآخر أخبار الفريقين، وموعد المباراة والقنوات الناقلة للقمة المنتظرة.

موعد قمة ليفربول أرسنال وملعب المباراة

ستنطلق قمة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت في الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، في ختام مباريات يوم السبت الممتاز، والتى ستقام على أرضية نادي ليفربول ملعب « أنفيلد »، وهو نفس الملعب الذي شهد سقوط المدفعجية أرسنال أمام ليفربول العام الماضي بخماسية، سجل خلالها محمد صلاح هدف، والمهاجم البرازيلي « روبيرتو فيرمينو » هاتريك خلال تلك المباراة.

أهم القنوات الناقلة للمباراة

بالتأكيد سيتم بث المباراة على قنوات بي إن سبورت اتش دي Bein sport HD المختصة بنقل مباريات الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى قناة سكاي سبورت Sky Sport والتي ستقوم بنقل المباراة بدون أدنى شك، والتي يمكن للمتابعين مشاهدتها من خلال الإنترنت.

آخر أخبار ليفربول

أكد المدرب الألماني لفريق ليفربول على جاهزية كلا من الثلاثي الناري للفريق، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، وخصص جزء من حديثه للحديث عن الثلاثي، ومدي التناغم بينهم .. كما شدد على ضرورة الحرص الدفاعي أمام مهاجمو أرسنال والذين يمتازون بالسرعة الشديدة، وسرعة إنهاء الفرص وتحويلها إلى أهداف، مضيفاً إلى أن من الصعب تحقيق نتيجة العام الماضي أمام فريق يعتقد يورجن كلوب أنه أصبح أقوى مما سبق.

آخر أخبار أرسنال

حرص الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال على ضرورة التشديد على عدم تضييع الفرص المتاحة أمام فريق بحجم ليفربول، كما أكد على جاهزية كلا من الألماني « مسعود أوزيل »، والسويسري « جرانيت شاكا » بعد عودة الأول إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد فترة غياب بسبب حرب عصابات وقع فيها الألماني، وتعافي الأخير من الإصابة التى ألمت به في الأسبوع الأول من الدوري، مشدداً على أهمية تواجد قائد مثل تشاكا في وسط الملعب، وفنيات أوزيل لمساعدة الفريق، متمنياً تحقيق النقاط الثلاث وحصد الصدارة أمام صلاح ورفاقه.