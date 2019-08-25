يشهد اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019، يوم حافل في المباريات الدوري الإنجليزي من الإسبوع الثالث، و ستكون أولى المباريات بين يونايتد وكريستال بالاس، الذي يبحث كلاهما على الانتصار، من جانب مانشستر اليونايتد الذي يبحث عن الانتصار الثاني بعد التعادل في الجولة الثانية، هدر أولى النقاط، من جانب كريستال بالاس الذي يبحث عن أنتصاره الأول في الدوري بعد أن أهدر 5 نقاط تعادل في الجولة الأولى و خسر في الجولة الثانية، و المباراة الثانية هي القمة المرتقبة من قبل عشاق الدوري الإنجليزي بين ليفربول و آرسنال، و ستكون المباراة التي سينفرد بها الفريق الفائز بصدارة، وكلاهما حقق الانتصار في الجولتين الماضيتين، وسنذكر لكم التفاصيل.

بطاقة مبارة يونايتد ضد كريستال بالاس

يستضيف اليوم مانشستر يونايتد على ملعبه فريق كريستال بالاس، الذي لم يحقق اي انتصار في الدوري لحتى هذه الجولة، و سيبحث عن أول إنتصار له ضد اليونايتد العنيد، الذي يريد إثبات وجوده من بداية الدوري بعد أن أخفق في السنوات الماضية .

المباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس القناة الناقلة بي ان سبورت 2 الجولة الجولة (3) الملعب أولد ترافورد

المعلق حسن العيدروس التوقيت 5:00 مساءاً بتوقيت مكة الكرمة و القدس. 4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

بطاقة مباراة ليفربول و آرسنال

يستضيف اليوم ليفربول فريق آرسنال، و سينافس كلاهما على الصدارة للإنفراد بها، ويبحث ارسنال على الفروز المهم اليوم حتي يثبت قدرات الفريق الجديد، و يبحث ليفربول عن الفوز الثالث على التولي، ليثبت المدرب أن كتيبتة السابقة كما هي، بعد أن أنهي الموسم الماضي ببطل أوروبا، وعدم القيام بتعاقدات جديدة هذا الموسم .

المباراة ليفربول ضد آرسنال القناة الناقلة بي ان سبورت 2 الجولة الجولة (3) الملعب آنفيلد المعلق علي محمد علي التوقيت 7:30مساءاً بتوقيت مكة الكرمة و القدس.

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

← إقرأ أيضاً: