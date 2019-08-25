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تعرف على أبرز مباريات اليوم السبت 24 أغسطس 2019 في الدوري الإنجليزي

كتب يزن فضل كرازفي آخر تحديث
تعرف على أبرز مباريات اليوم السبت 24 أغسطس 2019 في الدوري الإنجليزي
الدوري الانجليزي الممتاز

يشهد اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019، يوم حافل في المباريات الدوري الإنجليزي من الإسبوع الثالث، و ستكون أولى المباريات بين يونايتد وكريستال بالاس، الذي يبحث كلاهما على الانتصار، من جانب مانشستر اليونايتد الذي يبحث عن الانتصار الثاني بعد التعادل في الجولة الثانية، هدر أولى النقاط، من جانب كريستال بالاس الذي يبحث عن أنتصاره الأول في الدوري بعد أن أهدر 5 نقاط تعادل في الجولة الأولى و خسر في الجولة الثانية، و المباراة الثانية هي القمة المرتقبة من قبل عشاق الدوري الإنجليزي بين ليفربول و آرسنال، و ستكون المباراة التي سينفرد بها الفريق الفائز بصدارة، وكلاهما حقق  الانتصار في الجولتين الماضيتين، وسنذكر لكم التفاصيل.

بطاقة مبارة يونايتد ضد كريستال بالاس

يستضيف اليوم مانشستر يونايتد على ملعبه فريق كريستال بالاس، الذي لم يحقق اي انتصار في الدوري لحتى هذه الجولة، و سيبحث عن أول إنتصار له ضد اليونايتد العنيد، الذي يريد إثبات وجوده من بداية الدوري  بعد أن أخفق في السنوات الماضية .

المباراةمانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس
القناة الناقلة بي ان سبورت 2
الجولةالجولة (3)
الملعب أولد ترافورد
المعلقحسن العيدروس
التوقيت 5:00 مساءاً بتوقيت مكة الكرمة و القدس.

4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

بطاقة مباراة ليفربول و آرسنال

يستضيف اليوم ليفربول فريق آرسنال، و سينافس كلاهما على الصدارة للإنفراد بها،  ويبحث ارسنال على الفروز  المهم اليوم حتي يثبت  قدرات الفريق الجديد، و يبحث ليفربول عن الفوز الثالث على التولي، ليثبت المدرب أن كتيبتة السابقة كما هي، بعد أن أنهي الموسم الماضي ببطل أوروبا، وعدم القيام بتعاقدات جديدة هذا الموسم .

المباراةليفربول ضد آرسنال
القناة الناقلة بي ان سبورت 2
الجولةالجولة (3)
الملعبآنفيلد
المعلقعلي محمد علي
التوقيت7:30مساءاً بتوقيت مكة الكرمة و القدس.
 6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

 

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عن الكاتب

يزن فضل كراز

إسمي يزن من فلسطين عايش في غزة عمري 20 سنة.. طالب جامعي في كلية تكنولوجيا المعلومات تخصص هندسة برمجيات بحب قراءة الروايات وكتابة المقالات وعاشق لكرة القدم

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