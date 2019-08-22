تعرف على أبرز الأسماء المرشحة لتدريب النادي الأهلي عقب رحيل مارتن لاسارتي

عقب الإعلان الرسمي لرحيل الأورجواياني « مارتن لاسارتي » المدير الفني السابق للنادي الأهلي، توالت الشائعات، وتسارعت الصحف في إمكانية تخمين مدرب الأهلي القادم خاصة بعد الخروج المهين من دور الستة عشر في كأس مصر أمام فريق « بيراميدز » عقب الخسارة بهدف مقابل لاشيء .. لذلك دعونا نتعرف سويا على أبرز الخيارات المتاحة لتدريب النادي الأهلي في المرحلة القادمة.

هل يعود كارتيرون؟

بعد الخروج من كأس مصر، قامت مجموعة من جماهير النادي الأهلي علي مواقع التواصل الإجتماعي بتذكر باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، والذي تمكن من الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعناصر أقل بكثير من المتاحة الآن، وتعالت الأصوات بأنه كان من الأجدر إعطاء الفرصة لمدرب مثل كارتيرون بدلا من الأورجواياني لاسارتي الذي صبرت عليه إدارة الأهلي كثيراً، إلا أنباتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لفريق الرجاء البيضاوي علق على شائعة عودته للقلعة الحمراء مرة أخرى قائلا :-

“لم اتلق أي اتصالات رسمية من إدارة الأهلي المصري، ولم يتحدث معي أي مسئول من أجل العودة لتدريب الفريق القاهري، عقدي مع الرجاء المغربي لازال ساري و سوف ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يعقد من احتمالية عودة كارتيرون مرة أخرى للنادي الأهلي”.

رامون دياز والأهلي

هل بات المدير الفني المخضرم رامون دياز أكثر اقتراباً من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه، فبعد محاولات سابقة من إدارة النادي الأهلي من التعاقد مع دياز، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل في السابق، لكن ربما تتغير الأمور هذه المرة، فالمدرب المخضرم لديه رغبة في التدريب مرة أخرى في الدوري المصري عقب تجربة بيراميدز، وبعد فشل مفاوضات نادي الزمالك مع رامون، والذي أعلن بشكل رسمي تولي الصربي « ميتشو » قيادة القلعة البيضاء، أصبحت الفرصة سانحة لإدارة النادي الأهلي في التفاوض بجدية مع رامون دياز لتولي المسؤولية.

أسماء وترشيحات أخرى

قد يكون هذان الاسمان هما الأكثر تردداً على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل جماهير النادي الأهلي، لكن هناك أسماء أخرى قد تنال الفرصة، كالمدرب البرتغالي السابق « جاريدو » والذي سبق له التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي، بالإضافة إلى شائعات عودة مانويل جوزيه، فهل تنتهي أزمة المدير الفني في النادي الأهلي سريعاً؟ أم سيطول الإنتظار؟