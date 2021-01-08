تعرف إلى مجموعة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2021

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع المريخ والأهلي المصري في مجموعة واحدة وهي المجموعة الأولى من دور المجموعات في تلك البطولة القوية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء فرق مجموعة المريخ في دوري أبطال أفريقيا 2021 كما سنتابع معكم تطورات تلك المجموعة، ومواعيد مباريات المريخ في أفريقيا، أسفرت قرعة البطولة الأفريقية، عن تقسيم الأندية الستة عشر على أربعة مجموعات، تقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، على أن يصعد بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية من البطولة.

مجموعة المريخ في دوري أبطال أفريقيا 2021

إلى جانب وقوع المريخ والأهلي المصري في مجموعة واحدة، أسفرت نتائج قرعة البطولة الأفريقية عن مجموعة قوية للمريخ، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي، هذا ويذكر أن الأهلي المصري هو حامل لقب البطولة، هذا وقد جاء الهلال السوداني في المجموعة الثانية والتي تضم مازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري.

مواعيد مباريات المريخ في دوري أبطال أفريقيا 2021

بداية قوية يشهدها جدول مباريات المريخ في دوري أبطال أفريقيا 2021، حيث يلتقي البطل السوداني مع الأهلي المصري يوم 12 أو 13 فبراير 2021، ثم يواجه المريخ فيتا كلوب الكونغولي يوم 23 فبراير، على أن يواجه سيمبا التنزاني يوم 5 أو 6 مارس 2021 في الجولة الثالثة، تابعونا مع تفاصيل أكثر حول مواعيد مباريات المريخ القادمة في أفريقيا.