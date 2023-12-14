تعديل موعد مباراة الهلال والوحدة بسبب مباراة الاتحاد في كأس العالم للأندية

أشار عدد من المصادر إلى تعديل موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الجولة السابعة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، ومن المُقرر أن تُقام المباراة غداً الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة بدلاً من الساعة التاسعة مساءً.

صورة لاحتفال لاعبي نادي الهلال، مصدر الصورة 365

الاتحاد في مواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الاتحاد السعودي أمام الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية غداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وبسبب تعارض توقيت مباراة الاتحاد مع مباراة الهلال فتقرر تقديم موعد مباراة الهلال أمام الوحدة، ويأمل نادي الاتحاد في تحقيق فوز ثانٍ في البطولة بعد فوزه الأول على نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

ويشارك نادي الهلال في البطولة بصفته حامل لقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، وتُقام البطولة في المملكة العربية السعودية لأول مرة منذ انطلاقها بعد استضافة الإمارات العربية المتحدة البطولة النسخة الماضية.