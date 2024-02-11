تعديل محتمل على موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

كشف عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة عامر حسين عن تغيير محتمل في موعد إقامة كأس مصر للموسم الماضي، حيث كشف عامر حسين عن تعديل محتمل في موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وقال عامر حسين في تصريحاته “أحمد دياب رئيس رابطة الأندية طلب مني تصور لإقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 8 مارس بدلا من يوم 13، وذلك سيتطلب تعديلات في الجدول وأرسلته إليه بالفعل”.

وأوضح عامر حسين في تصريحاته قائلا “دياب قال لي إنه سيبلغني بالقرار النهائي، والمعروض هو إقامة المباراة في السعودية”.

وكان الزمالك قد إنتصر على نادي بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، بينما تأهل النادي الأهلي بعد إنتصاره على نادي إنبي بنتيجة 3-0.